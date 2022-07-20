Xiaomi 12 Lite輕薄美型！前置相機「雙柔霧補光」唯美自拍
用手機自拍也能自帶女神光！小米台灣於上半年推出Xiaomi 12 Pro、Xiaomi 12、Xiaomi 12X等3款旗艦級手機，滿足商務人士、攝影愛好者對於頂級效能、電影級相機的追求，今天（7月20日）宣布Xiaomi 12系列再添新成員，推出專為時尚都會女性打造的輕薄旗艦手機Xiaomi 12 Lite，並再度邀請到「自帶光女神」暨Xiaomi 12系列產品大使林依晨代言。
Xiaomi 12 Lite全新升級一億像素三鏡頭相機，提供1億800萬畫素主鏡頭、800萬畫素120°超廣角鏡頭與200萬像素微距鏡頭，滿足生活中各種情境下的攝影需求，透過內建的108MP模式，還可以超高解析度呈現最精緻的細節。3,200萬畫素高解析度前置鏡頭配備1/2.8吋大型感光元件、全新前置雙柔光LED燈，可選擇開啟柔霧補光燈或螢幕補光，不論露營出遊、夜晚跑趴都能拍出零死角自然肌美照，同時提供自拍人像自動HDR模式，以全新的景深估算和人像消光演算法，進一步突顯照片主體、呈現自然人像。前後鏡頭皆支援人眼追焦功能，輕鬆拍出更出色且具氛圍渲染力的人像效果。
小到只能裝著手機、錢包與口紅的「小廢包」已稱霸全球時尚圈好幾季，成為潮流人士、懂穿女孩的必備配件，而Xiaomi 12 Lite正是「小廢包友善」的首選，僅7.29mm極致纖薄與173g的羽量機身，輕鬆塞入女孩們的日常小廢包，並具備6.55吋大螢幕與4,300mAh大電量電池，提供67W快充功能，可在41分鐘內快速充滿電。Xiaomi 12 Lite共有輕潮粉、輕潮綠、質感黑等3種清爽配色，以多層次漸變色彩加上緞面效果，展現時尚高雅的質感。
Xiaomi 12 Lite 8GB+256GB售價13,999元，購機即享YouTube Premium三個月免費試用與LiTV電視頻道餐30天會員服務。即日起至7月31日於小米商城mi.com、小米之家33間實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米官方旗艦館、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、ETmall東森購物網、法雅客網路商店、全國電子與燦坤3C參與Xiaomi 12 Lite預購活動，即可獲贈限量預購好禮2選1：Xiaomi手環7或小米戶外藍牙喇叭16W，數量有限，送完為止。
8月1日起Xiaomi 12 Lite將於小米商城mi.com、小米之家33間實體門市、中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米官方旗艦館、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、myfone購物、ETmall 東森購物網、法雅客網路商店、全國電子與燦坤3C全面開賣，於電信門市與通路搭配指定5G資費方案，手機專案價0元起。
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