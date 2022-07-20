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七夕情人節大餐訂了嗎？ 侯布雄套餐8月4日限定登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
藍龍蝦佐美乃滋及松露蔬果莎莎。圖／侯布雄法式餐廳提供。
藍龍蝦佐美乃滋及松露蔬果莎莎。圖／侯布雄法式餐廳提供。

七夕情人節大餐訂了嗎？米其林二星侯布雄法式餐廳，針對七夕情人節推出限定晚間套餐，只在8月4日當天推出，開胃小點、7道菜加茶或咖啡，每人6,980元+10%。

L'ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳日籍主廚松尾洋平，特別為七夕情人節特別設計一套精緻晚宴，每一道餐點都充滿著甜蜜趣味，無論是擺盤設計或是食材搭配，都將感受到主廚的用心與堅持，滿載浪漫與情意。

2022七夕法式情人套餐以多種奢華食材入菜，以法國藍龍蝦、北海道紫雲丹海膽、干貝及彰化胭脂鴨等，變化出一道道色、香、味俱全的美味料理。

「藍龍蝦佐美乃滋及松露蔬果莎莎」採用號稱龍蝦界王者的布列塔尼藍龍蝦，蝦肉具有彈性的口感，味道濃郁又兼具清爽的鮮甜，番茄、酪梨、蘋果等新鮮蔬果拌入松露風味油醋醬，清爽不膩口，炎炎夏日帶來一抹清涼。

「日本紫雲丹襯咖啡風味馬鈴薯泥」採用海膽中最高級別的北海道紫雲丹，味道鮮美濃郁，口感較豐腴，入口即化。底下是細緻綿密的招牌馬鈴薯泥，滑順的口感，縈繞豐富的奶味和咖啡香；與紫雲丹一起，為之絕配。

「爐烤胭脂鴨胸及無花果及杏仁」胭脂鴨肉質軟嫩纖細，肉質呈現誘人的胭脂粉色，主廚先將表皮乾煎再低溫熟成，皮脆香酥，鎖住肉汁保留胭脂鴨風味。搭配加入紅酒及杏仁下去燴煮的新鮮無花果，滋味豐腴，果實酸甜風味與鴨胸相得益彰。

最後由甜點展現神奇魔力，以夏日鮮果及浪漫粉紅為元素打造出令人驚艷的夢幻甜品，為這頓夢幻的情人饗宴畫下完美的句點。

「接骨木花及香檸冰沙與Muscat果凍」以微酸爽口的檸檬冰沙搭配香甜的麝香葡萄，接骨木花果凍清香令人醉心，豐富多層次的口感，涼在嘴裡、甜在心裡。

「覆盆子白桃慕斯與香片白桃雪酪及覆盆子蛋白餅」有酸酸甜甜的覆盆子白桃慕絲，口感綿密層次分明，佐上清爽的香片白桃冰沙，尾韻帶有淡淡茉莉清香，果香清爽，甜蜜滋味在舌尖綻放。

日本紫雲丹襯咖啡風味馬鈴薯泥。圖／侯布雄法式餐廳提供。
日本紫雲丹襯咖啡風味馬鈴薯泥。圖／侯布雄法式餐廳提供。
接骨木花及香檸冰沙與Muscat果凍。圖／侯布雄法式餐廳提供。
接骨木花及香檸冰沙與Muscat果凍。圖／侯布雄法式餐廳提供。
侯布雄法式餐廳2022七夕法式情人套餐以多種奢華食材入菜。圖／侯布雄法式餐廳提供。
侯布雄法式餐廳2022七夕法式情人套餐以多種奢華食材入菜。圖／侯布雄法式餐廳提供。
爐烤胭脂鴨胸及無花果及杏仁。圖／侯布雄法式餐廳提供。
爐烤胭脂鴨胸及無花果及杏仁。圖／侯布雄法式餐廳提供。
覆盆子白桃慕斯與香片白桃雪酪及覆盆子蛋白餅。圖／侯布雄法式餐廳提供。
覆盆子白桃慕斯與香片白桃雪酪及覆盆子蛋白餅。圖／侯布雄法式餐廳提供。

七夕 咖啡 情人節

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