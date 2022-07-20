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巴黎高訂周頂級珠寶／香奈兒白晝造燦夜盡覽日月星辰

聯合報／ 特派記者陳若齡／巴黎採訪即時報導
瑪莉詠柯蒂亞配戴Soleil 19 Août黃鑽項鍊及與Comète Infinie戒指出席CHANEL晚宴。圖／香奈兒提供
瑪莉詠柯蒂亞配戴Soleil 19 Août黃鑽項鍊及與Comète Infinie戒指出席CHANEL晚宴。圖／香奈兒提供

1932年，正值全球經濟大蕭條的黑暗時代，香奈兒女士唯一親自設計的《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶系列問世；2022年，世界經歷疫情和通膨動盪的相似大環境背景下，CHANEL推出以當年為靈感的嶄新《1932》頂級珠寶系列，從設計精神到經典符碼，彷彿穿越時空90年，再次鼓舞世人，心懷璀璨美好，勇於前行。

儘管《1932》頂級珠寶系列早先以台北為全球首度曝光之地，但在今年歐洲擺脫疫情，頂級珠寶全回歸實體發表的高訂周期間，巴黎的展出仍別具意義，因為90年前香奈兒女士正是在巴黎發表那場震撼頂級珠寶圈的系列作品，從陳設展演、珠寶設計到配戴方式，不僅彰顯鑽石璀璨特質，更以賦予女性身體自由為核心精神。

《1932》頂級珠寶系列巴黎巡展選在臨時大皇宮（Grand Palais Éphémère）舉辦，這座限期四年的新建築暫時取代正閉館整修的大皇宮，20公尺高的1萬平方公尺場地內沒有任何支柱，讓CHANEL為致敬當年且呼應新作而打造的繁星之夜格外逼真耀眼，幾乎讓人忘了此刻戶外仍是烈日白晝。

我們在黑暗中穿過如真實街頭的噴泉與廣告燈箱，踏入門牌標示著當年展出地址─巴黎聖奧諾雷市郊路(rue du Faubourg Saint-Honoré) 29號的造型拱門，便開始這趟超時空之旅。展間除了神還原當時由香奈兒女士設計的鑽石珠寶和陳設方式，連她童年於修道院所走過鋪鑲著太陽、弦月與五芒星圖騰的長廊，也透過光影投射以「跳房子」的地板圖案重現，受邀出席活動的CHANEL品牌大使瑪莉詠．柯蒂亞甚至忍不住現場跳玩起來。

極致工藝體現自由精神

CHANEL創意工作室設計總監Patrice Leguérea是成就這趟超時空之旅的推手，他擷取當年《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶系列中經典天文意象和精神風格，以更女性化和現代創新手法，聚焦於彗星、月亮與太陽三個香奈兒女士一生著迷的符碼，並據此分為三個篇章發展出共77件作品，在去掉扣頭、可轉換式設計，以及寶石運用等工藝細節上，呼應並昇華香奈兒女士的設計精髓與自由精神。

去掉傳統頸後扣頭設計，是香奈兒女士許給女性無須依靠他人，自己就能自由配戴珠寶的禮物。巴黎展出加入的新品Comète Constellation開放式無扣頭項鍊就極具代表性，鍊身以縝密金屬結構延伸至正面貼合頸部，兼顧舒適性。

轉換式設計也是此次工藝重點，共13件作品的主石或環繞星體的光芒可拆下單獨或另做組合配戴，如瑪莉詠．柯蒂亞出席晚宴時戴的Soleil 19 Août項鍊，中央鑲嵌22.10克拉枕形艷彩黃鑽的太陽圖騰墜飾，可拆變成戒指。Comète Constellation項鍊左右兩顆各重約10.08克拉D FL Type IIa枕形鑽石也可分別拆下轉為戒指配戴，拆下主石的位置還會呈現出星星圖騰，內外皆美。

香奈兒女士以白鑽揮灑出主色調，運用黃鑽演繹太陽光芒。《1932》頂級珠寶系列也延續這項特色，為珠寶加入更多色彩，包括描繪太陽的黃鑽、黃色剛玉及紅寶石，並啟用以往鮮見的藍寶石、坦桑石，還首度使用黑蛋白石，此次新品Comète Opale胸針就鑲嵌了重約34.84克拉凸圓形蛋白石，象徵深邃宇宙。

Comète Infinie項鍊18K白金與黃金鑲嵌鑽石及黃鑽。圖／香奈兒提供
Comète Infinie項鍊18K白金與黃金鑲嵌鑽石及黃鑽。圖／香奈兒提供
展間神還原當年由香奈兒女士設計的鑽石珠寶和空間陳設。圖／香奈兒提供
展間神還原當年由香奈兒女士設計的鑽石珠寶和空間陳設。圖／香奈兒提供
瑪莉詠柯蒂亞配戴Soleil 19 Août黃鑽項鍊欣賞高級珠寶展。圖／香奈兒提供
瑪莉詠柯蒂亞配戴Soleil 19 Août黃鑽項鍊欣賞高級珠寶展。圖／香奈兒提供
Comète Constellation開放式項鍊兩顆主鑽，可分別拆做戒指。圖／香奈兒提供
Comète Constellation開放式項鍊兩顆主鑽，可分別拆做戒指。圖／香奈兒提供
Comète Opale胸針。圖／香奈兒提供
Comète Opale胸針。圖／香奈兒提供
Soleil 19 Août黃鑽項鍊太陽圖騰墜飾可拆換成戒指配戴。圖／香奈兒提供
Soleil 19 Août黃鑽項鍊太陽圖騰墜飾可拆換成戒指配戴。圖／香奈兒提供
如真實街頭的噴泉與廣告燈箱，展覽就在門牌標示當年展出地址的門後。圖／陳若齡攝影
如真實街頭的噴泉與廣告燈箱，展覽就在門牌標示當年展出地址的門後。圖／陳若齡攝影
Soleil 19 Août黃鑽項鍊的太陽圖騰可拆下轉換為戒指配戴。圖／香奈兒提供
Soleil 19 Août黃鑽項鍊的太陽圖騰可拆下轉換為戒指配戴。圖／香奈兒提供
現場重現香奈兒女士當年創作，氛圍也呼應作品。圖／香奈兒提供
現場重現香奈兒女士當年創作，氛圍也呼應作品。圖／香奈兒提供
瑪莉詠柯蒂亞出席珠寶展童心未泯玩起「跳房子」。圖／香奈兒提供
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