巴黎高訂周頂級珠寶／香奈兒白晝造燦夜盡覽日月星辰

1932年，正值全球經濟大蕭條的黑暗時代，香奈兒女士唯一親自設計的《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶系列問世；2022年，世界經歷疫情和通膨動盪的相似大環境背景下，CHANEL推出以當年為靈感的嶄新《1932》頂級珠寶系列，從設計精神到經典符碼，彷彿穿越時空90年，再次鼓舞世人，心懷璀璨美好，勇於前行。

儘管《1932》頂級珠寶系列早先以台北為全球首度曝光之地，但在今年歐洲擺脫疫情，頂級珠寶全回歸實體發表的高訂周期間，巴黎的展出仍別具意義，因為90年前香奈兒女士正是在巴黎發表那場震撼頂級珠寶圈的系列作品，從陳設展演、珠寶設計到配戴方式，不僅彰顯鑽石璀璨特質，更以賦予女性身體自由為核心精神。

《1932》頂級珠寶系列巴黎巡展選在臨時大皇宮（Grand Palais Éphémère）舉辦，這座限期四年的新建築暫時取代正閉館整修的大皇宮，20公尺高的1萬平方公尺場地內沒有任何支柱，讓CHANEL為致敬當年且呼應新作而打造的繁星之夜格外逼真耀眼，幾乎讓人忘了此刻戶外仍是烈日白晝。

我們在黑暗中穿過如真實街頭的噴泉與廣告燈箱，踏入門牌標示著當年展出地址─巴黎聖奧諾雷市郊路(rue du Faubourg Saint-Honoré) 29號的造型拱門，便開始這趟超時空之旅。展間除了神還原當時由香奈兒女士設計的鑽石珠寶和陳設方式，連她童年於修道院所走過鋪鑲著太陽、弦月與五芒星圖騰的長廊，也透過光影投射以「跳房子」的地板圖案重現，受邀出席活動的CHANEL品牌大使瑪莉詠．柯蒂亞甚至忍不住現場跳玩起來。

極致工藝體現自由精神

CHANEL創意工作室設計總監Patrice Leguérea是成就這趟超時空之旅的推手，他擷取當年《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶系列中經典天文意象和精神風格，以更女性化和現代創新手法，聚焦於彗星、月亮與太陽三個香奈兒女士一生著迷的符碼，並據此分為三個篇章發展出共77件作品，在去掉扣頭、可轉換式設計，以及寶石運用等工藝細節上，呼應並昇華香奈兒女士的設計精髓與自由精神。

去掉傳統頸後扣頭設計，是香奈兒女士許給女性無須依靠他人，自己就能自由配戴珠寶的禮物。巴黎展出加入的新品Comète Constellation開放式無扣頭項鍊就極具代表性，鍊身以縝密金屬結構延伸至正面貼合頸部，兼顧舒適性。

轉換式設計也是此次工藝重點，共13件作品的主石或環繞星體的光芒可拆下單獨或另做組合配戴，如瑪莉詠．柯蒂亞出席晚宴時戴的Soleil 19 Août項鍊，中央鑲嵌22.10克拉枕形艷彩黃鑽的太陽圖騰墜飾，可拆變成戒指。Comète Constellation項鍊左右兩顆各重約10.08克拉D FL Type IIa枕形鑽石也可分別拆下轉為戒指配戴，拆下主石的位置還會呈現出星星圖騰，內外皆美。