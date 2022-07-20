珍稀不凡的完美詮釋 香奈兒推嘉柏麗香精綻放極致之作

自由奔放，一直是香奈兒品牌精神中不可或缺的一部分，其展現在香奈兒嘉柏麗系列香氛中，全新推出的香奈兒嘉柏麗香精，堪稱其中的珍稀之作，一噴灑就能呈現出女人的萬種風情，讓香奈兒專屬調香師奧利維耶．波巨，也忍不住讚嘆為「最珍稀不凡的詮釋，如同珠寶般絢麗優雅。」

香奈兒嘉柏麗香精完美結合了香奈兒嘉柏麗香水的澄透香調，更加入香奈兒嘉柏麗琉金香水的性感幽香，呈現出最完美的獨特性格，噴灑時，先嗅吸到濃郁茉莉花、燦亮果香的依蘭依蘭、清新橙花與著迷的溫潤晚香玉，以無數馥郁香調調製，晚香玉成為香調主軸，最後的檀香讓整體香氛充滿和諧美妙的性感風情。

包裝採用圓角方瓶，並有著全新用香方式，採用精準噴頭設計，一壓可將適量香精噴灑於脈搏處。7月29日起於指定櫃點上市。