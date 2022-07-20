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即時快遞需求旺 Lalamove今年業績大增7成 新上線「獎勵計劃」集點換咖啡

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Lalamove新功能「獎勵計劃」上線，會員完成訂單可集點兌換咖啡。圖／Lalamove提供
Lalamove新功能「獎勵計劃」上線，會員完成訂單可集點兌換咖啡。圖／Lalamove提供

疫情期間業績逆勢暴增的產業之一，就是物流業了，除了傳統網購送貨，越來越多元的即時快遞配送需求也大幅增加。即時快遞平台Lalamove以「快速即時」、「24小時隨叫隨送」、「支援多種車型」、「中小企業友善」的特色，以及App輕鬆下單、隨時追蹤進度的優勢，在今年上半年破平台歷史紀錄，業績較去年同期大幅增長7成。為了讓會員體驗再升級，Lalamove今宣布新功能「獎勵計劃」上線，新舊會員都先送500 Lala點，每次完成訂單還可再賺取點數，累積Lala點即可兌換霜淇淋、超商咖啡飲品、百貨即享券等多項精選獎勵，讓會員享受服務還能有實質回饋。

除了解決一般消費者臨時購物、送貨需求，Lalamove台灣總經理丁彥宇察覺台灣中小企業客戶的物流痛點，指出傳統物流不再是唯一解方，透過傳統物流與Lalamove即時快遞的相互搭配，企業不需與Lalamove簽約，即可享有即時送達服務，也能彈性調整企業人員配置，相比自建車隊可節省4成費用。即便是已有與固定物流簽約、或本身有自建車隊的企業用戶，在自身物流運能不足時可隨時外包給Lalamove，讓配送速度不再受限，有效補足傳統物流的缺口。Lalamove也於去年推出「跨縣市當日配」，長距離配送也可享受即時快遞的服務內容。

另外，疫情之下許多產業積極數位轉型，中小型電商、垂直電商的物流需求增加，像是全台最大公有零售市場「臺中市建國市場」所開設的電商平台，家樂福當日配、網購生鮮品牌「愛上新鮮」，都透過Lalamove的快速配送，滿足消費者生鮮雜貨購買需求。疫情凸顯製造業對「速度」的追求，能迅速備料、鋪貨、調度才是取勝關鍵，Lalamove也提供製造業物流解決方案，彌補既有傳統供應鏈運作模式無法應對的缺口，大量大件數也可快速運達，省時間更省下自建物流成本。

目前Lalamove在台營運範圍為雙北、桃園、台中、台南及高雄，提供機車、廂型貨車、麵包車，甚至最大3.49噸貨車的車型選項，不只可以送貨、代買、代送禮，甚至個人簡易搬家都能提供服務。丁彥宇笑說，透過科技的輔助，Lalamove提供的快遞服務既便利又有彈性，甚至有用戶出門忘記帶筆電、回家沒有帶鑰匙，都靠Lalamove幫忙搞定。

會員完成訂單即可賺取Lala點，可用於兌換霜淇淋、超商咖啡飲品、即享券等多項實用獎勵。記者黃筱晴／攝影
會員完成訂單即可賺取Lala點，可用於兌換霜淇淋、超商咖啡飲品、即享券等多項實用獎勵。記者黃筱晴／攝影
藉由Lalamove即時彈性的物流服務，協助台灣中小企業、個人用戶找到最佳物流解決方案。圖／Lalamove提供
藉由Lalamove即時彈性的物流服務，協助台灣中小企業、個人用戶找到最佳物流解決方案。圖／Lalamove提供
即時快遞平台Lalamove協助物流配送，現加入會員還可以賺取Lala點換好康。圖／Lalamove提供
即時快遞平台Lalamove協助物流配送，現加入會員還可以賺取Lala點換好康。圖／Lalamove提供

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