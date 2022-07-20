夏季節電「用大金、省大金」 7月底前指定機種最高省9千

夏季電價計費正式啟動，再加上近期國際能源價格高漲，電費調漲蠢蠢欲動，面對無法不開冷氣的炎熱天氣，選擇省電高效率的空調至關重要。依據能源局資料，老舊家電的耗電量是節能產品的2.5倍，冷氣機又佔家庭用電45%的電量，居耗電之首。大金空調達人蘇一仲分享節能空調選購使用四大準則，包括優先選購能源效率分級標示一級或二級、有節能標章的高能源效率家電；選擇採用高效能搖擺式壓縮機的空調產品；要勤保養，建議兩週就清洗濾網；將溫度設定在26～28℃，並搭配吊扇或循環扇，可使室內冷氣分佈更加均勻舒適，也更省電。

大金空調為目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的專業空調品牌，擁有多項卓越省電核心技術，包括壓縮機採用釹磁石磁阻式直流馬達、搖擺式壓縮機，運轉更有效率；PAM變頻控制，減少能源耗損。用戶也可以透過遙控器設定「省電運轉模式」、「智慧眼」等節能功能達到智慧省電效果。

大金空調獨家開發出的R32新世代環保冷媒機種，擁有不會破壞臭氧層、溫室效應係數減低75%及提升10%能效的特性，相較傳統機種可省電30%以上，且日本大金針對台灣悶濕氣候特別研發先進「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」，包括橫綱V系列、橫綱S系列、大關U系列，可同時控制溫度與濕度，較一般冷氣除濕力大幅提升75%，溫度調節1～2度，節能12％，舒適又省電。一對一家用空調旗艦機種「橫綱V系列」，更搭載日本最先進閃流放電技術，實驗證明能抑制新冠病毒Omicron株達到99.97%，Alpha株、Beta株、Gamma株等變異株，達到99.9%以上，Delta變異株達到99.8%以上的抑制活性效果，有效分解空氣中有害物質、細菌、病毒，達成開機防疫、關機防霉的全方位功能。