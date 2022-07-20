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Chris Evans出席灰影人特映 「雙飛」上身狂曬男人味

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Chris Evans手上配戴了IWC飛行員計時腕表（IW377710），加上墨鏡造型似與前陣子討論度大熱的「捍衛戰士」（Top Gun）湯姆克魯斯（Tom Cruise）、隔空較勁。圖 / 翻攝自 ig @ chrisevans、IWC提供（合成圖）
Chris Evans手上配戴了IWC飛行員計時腕表（IW377710），加上墨鏡造型似與前陣子討論度大熱的「捍衛戰士」（Top Gun）湯姆克魯斯（Tom Cruise）、隔空較勁。圖 / 翻攝自 ig @ chrisevans、IWC提供（合成圖）

Netflix本周又有強片上線，由雷恩葛斯林（Ryan Gosling）、克里斯伊凡（Chris Evans）雙帥領軍，加掛美艷龐德女郎安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）的《灰影人》（The Gray Man）將在周末上線，而劇中主角們日前也出席了Netflix的特映會，星光熠熠。

古巴女演員Ana de Armas因演出007電影《007：生死交戰》因而聲名大噪，事實上，這並非她首次與Ryan Gosling合作，另一部科幻電影《銀翼殺手2049》中，她便曾與Ryan Gosling有過對手戲，而本次參與《灰影人》也成為本片最強「紅花」、值得高度期待。

《灰影人》劇情描述中情局的一次追殺過程，而Ryan Gosling與Chris Evans分別飾演被追殺與追殺者。出席記者會上，Chris Evans以墨鏡造型搭配休閒式裝扮，而最搶眼的更屬他身上的「雙飛」造型，意外吸睛。

「第一飛」亮點首推Chris Evans手上配戴的IWC飛行員計時腕表（IW377710），表款具有鮮明的飛行表風格，搶眼的黑白對比與計時碼表功能，封閉式的後底蓋更刻有戰機圖騰，加上墨鏡造型，似乎與前陣子討論度大熱的「捍衛戰士」（Top Gun）湯姆克魯斯（Tom Cruise）、隔空較勁。

而「第二飛」則是Chris Evans無意間展露的「飛釘」激凸，只見Chris Evans以白T恤、灰色背心搭配西裝長褲，健美身形，無意間展露了鮮明的胸肌輪廓。Chris Evan同時在自己官方instagram秀出系列照片，至今已吸讚超過192萬次與破萬次留言。夏日薄型T恤難免讓身材完整呈現，除了效法Chris Evans勤加鍛鍊體魄，或許配戴上一只飛行風格腕表，也是展現男子氣概的不二法門。

IWC飛行員計時腕表（IW377710），封閉式的後底蓋更刻有戰機圖騰，展現復古但鮮明的飛行風格，價格店洽。圖 / IWC提供
IWC飛行員計時腕表（IW377710），封閉式的後底蓋更刻有戰機圖騰，展現復古但鮮明的飛行風格，價格店洽。圖 / IWC提供
Chris Evans出席Netflix特映會時，以白T恤、灰色背心搭西裝長褲展現了健美的胸肌輪廓，意外大秀「飛釘」激凸與手上的IWC飛行表。圖 / IWC提供
Chris Evans出席Netflix特映會時，以白T恤、灰色背心搭西裝長褲展現了健美的胸肌輪廓，意外大秀「飛釘」激凸與手上的IWC飛行表。圖 / IWC提供
Netflix本周又有強片上線，由克里斯伊凡（Chris Evans）（右二）、雷恩葛斯林（Ryan Gosling）（左二）雙帥領軍的《灰影人》（The Gray Man）將在周末上線，令人期待。圖 / 翻攝自 ig @ chrisevans
Netflix本周又有強片上線，由克里斯伊凡（Chris Evans）（右二）、雷恩葛斯林（Ryan Gosling）（左二）雙帥領軍的《灰影人》（The Gray Man）將在周末上線，令人期待。圖 / 翻攝自 ig @ chrisevans

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