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彩虹情侶鞋、藍色系單品 Ferragamo七夕主打優雅浪漫風
七夕情人節要送什麼禮物？關於這題如果目前還沒有什麼想法，不妨考慮從情侶穿搭造型下手！今年義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo推出了男女同款彩虹運動鞋，在材質和顏色上以拼接創意呈現，不只外型搶眼也提升穿著的舒適度。此外，一改以往大眾對情人節的刻板印象，品牌精選早秋系列的藍色系單品，不同深淺的藍色包款、鞋子等，都是很適合作為情人節好禮的選擇。
Ferragamo新款的彩虹運動鞋，運用麂皮和科技尼龍棉進行撞色拼接，兼顧了鞋款的透氣、包覆以及貼和等功能。底部更有夢幻的彩虹線條，也令人聯想到Salvatore Ferragamo先生親手設計的傳奇彩虹涼鞋，只是以更年輕、現代化的方式呈現。男女同款的的貼心構想，也方便戀人們打造低調的情侶穿搭。
此外，一般來說講到戀人、七夕，通常會聯想到紅色、粉紅色調，但Ferragamo今年主打早秋系列的藍色系單品，像是Top Handle經典復刻手提包、Trifolio編織手提包、Gancini不對稱耳環等都換上了藍色外衣，無論是電光藍、午夜藍或是寶石藍，不同風格的藍色，展現優雅俐落的精緻品味。由藝術家Julien Colombier所設計的棕櫚葉印花，奔放的色彩也像是情人間源源不絕的愛戀知情。
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