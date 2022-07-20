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彩虹情侶鞋、藍色系單品 Ferragamo七夕主打優雅浪漫風

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
Top Handle經典復刻手提包（藍色小牛皮），84,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Top Handle經典復刻手提包（藍色小牛皮），84,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供

七夕情人節要送什麼禮物？關於這題如果目前還沒有什麼想法，不妨考慮從情侶穿搭造型下手！今年義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo推出了男女同款彩虹運動鞋，在材質和顏色上以拼接創意呈現，不只外型搶眼也提升穿著的舒適度。此外，一改以往大眾對情人節的刻板印象，品牌精選早秋系列的藍色系單品，不同深淺的藍色包款、鞋子等，都是很適合作為情人節好禮的選擇。

Ferragamo新款的彩虹運動鞋，運用麂皮和科技尼龍棉進行撞色拼接，兼顧了鞋款的透氣、包覆以及貼和等功能。底部更有夢幻的彩虹線條，也令人聯想到Salvatore Ferragamo先生親手設計的傳奇彩虹涼鞋，只是以更年輕、現代化的方式呈現。男女同款的的貼心構想，也方便戀人們打造低調的情侶穿搭。

此外，一般來說講到戀人、七夕，通常會聯想到紅色、粉紅色調，但Ferragamo今年主打早秋系列的藍色系單品，像是Top Handle經典復刻手提包、Trifolio編織手提包、Gancini不對稱耳環等都換上了藍色外衣，無論是電光藍、午夜藍或是寶石藍，不同風格的藍色，展現優雅俐落的精緻品味。由藝術家Julien Colombier所設計的棕櫚葉印花，奔放的色彩也像是情人間源源不絕的愛戀知情。

棕櫚葉圖騰漁夫帽，13,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
棕櫚葉圖騰漁夫帽，13,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
男女同款彩虹運動鞋，27,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
男女同款彩虹運動鞋，27,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Gancini電光藍不對稱耳環，11,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Gancini電光藍不對稱耳環，11,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Gancini午夜藍穆勒皮革拖鞋，17,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Gancini午夜藍穆勒皮革拖鞋，17,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Ferragamo今年七夕主打早秋系列的藍色系單品。圖／Salvatore Ferragamo提供
Ferragamo今年七夕主打早秋系列的藍色系單品。圖／Salvatore Ferragamo提供
1927棒球帽，10,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
1927棒球帽，10,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Ferragamo今年七夕主打早秋系列的藍色系單品。圖／Salvatore Ferragamo提供
Ferragamo今年七夕主打早秋系列的藍色系單品。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio電光藍編織手提包，77,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio電光藍編織手提包，77,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供

情人節 情侶 七夕

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