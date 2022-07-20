彩虹情侶鞋、藍色系單品 Ferragamo七夕主打優雅浪漫風

七夕情人節要送什麼禮物？關於這題如果目前還沒有什麼想法，不妨考慮從情侶穿搭造型下手！今年義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo推出了男女同款彩虹運動鞋，在材質和顏色上以拼接創意呈現，不只外型搶眼也提升穿著的舒適度。此外，一改以往大眾對情人節的刻板印象，品牌精選早秋系列的藍色系單品，不同深淺的藍色包款、鞋子等，都是很適合作為情人節好禮的選擇。

Ferragamo新款的彩虹運動鞋，運用麂皮和科技尼龍棉進行撞色拼接，兼顧了鞋款的透氣、包覆以及貼和等功能。底部更有夢幻的彩虹線條，也令人聯想到Salvatore Ferragamo先生親手設計的傳奇彩虹涼鞋，只是以更年輕、現代化的方式呈現。男女同款的的貼心構想，也方便戀人們打造低調的情侶穿搭。