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全家便利商店推中元普渡福箱399元起！再抽20萬旅遊金

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
迎接中元普渡，全家便利商店提供線上線下便利多元的採購服務。不僅引進多款中元限定巨型零食包，更推出獨家限量周邊。圖／全家便利商店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
迎接中元普渡，全家便利商店提供線上線下便利多元的採購服務。不僅引進多款中元限定巨型零食包，更推出獨家限量周邊。圖／全家便利商店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

搶攻中元普渡商機，全家便利商店針對小資族群推出399元巨型「怪獸級福箱」，不僅包含飲料、零食、泡麵等，更隨箱附贈《民雄鬼屋》電影早場票價優惠券、福箱專屬抽獎券、防疫好物、隨機精美小禮等四重好康，還有機會抽中20萬旅遊金；針對大樓社區、企業團拜等客群，更規畫「拜拜組合購」699元便利經濟組、暑期FUN樂組，以及999元豪華澎拜組等，最高現省349元，另加贈獨家官將首御前護身環保袋1個，即日起至全台全家便利商店店舖即可預購下單。此外，全家便利商店App「隨買跨店取」推出「中元限定299元澎拜組」，包含飲料、零食或泡麵等5種組合，可一鍵購買、分次領取。

全家便利商店實體店舖除了推出怪獸級福箱與多種規格的拜拜組合購以外，更引進多款中元限定巨型零食包、主題貨架商品及20款箱購商品，其中乖乖、Pocky、可樂果、浪味仙、卡茲爆米花等多款人氣零食都是怪獸級放大版。即日起至8月23日全家便利商店App「隨買跨店取」也推出「中元限定299元澎拜組」，包含飲料、零食或泡麵等共5種組合，相當於74折優惠。全家便利商店店舖LINE群組「全+1社群電商」開放獨家預購泰國恐龍谷脆餅，共有原味、小紅蝦、海鮮等3種口味，每包售價360元。

拜拜水果採買是一大學問，不僅要避開諸多禁忌，耐放好儲存更是一大要點。全家便利商店App「全+1商城」開賣Zespri紐西蘭黃金奇異果原箱裝、澳洲小蜜柑、紐西蘭水蜜桃蘋果、紅肉火龍果等拜拜好果，消費者可隨時於App一指下單，更可任選全台4,000家全家便利商店店舖就近取貨。

全家便利商店今年不僅與大甲鎮瀾宮、北港朝天宮、北港武德宮推出代拜普渡及代獻暖服務，更擴大邀請旗山天后宮共襄盛舉，可透過全家便利商店App「全+1商城」、電商平台「全家行動購」、店舖FamiPort多功能事務機等多元購物管道下單，各宮廟普品由餅乾、零食、醬油、米粉等日常必需品所組成，消費者可選擇將普品獻暖給弱勢團體或宅配到府。其中大甲鎮瀾宮「壬寅年中元普渡」普渡箱內含11項食品，更含大甲鎮瀾宮八卦符令、過爐加持可保平安的日月扇平安符，即日起至8月8日開放預購，預購價1,250元；旗山天后宮「中元贊普套組」則內含14件食品、普渡用品，更附有感謝狀、限量錢母或環保吸管福1個（隨機出貨），即日起至8月16日開放預購，預購價1,200元。

農曆7月趨吉避凶，全家便利商店特別推出獨家限量官將首護身周邊，即日起至8月23日購買中元指定商品滿200元，即可加購潮度爆表的官將首「御前護身環保袋（加購價49元）」及「肩上護法平安巾（加購價109元）」，藍色蝙蝠款諧音「遍福」，搭配官將首臉譜線條，意祈福平安；黑色臉譜款以官將首「三點金」臉譜為設計，意平安擋煞。

因應農曆7月，全家便利商店與未演先轟動的國片《民雄鬼屋》攜手推出兩款獨家限量周邊，恐怖片必備的「天后抱抱枕」適合帶到電影院抱緊處理；「陪我喝玻璃杯」兩入組合是涼夏必備配件，兩款《民雄鬼屋》獨家周邊直購價皆為599元、憑400點全家便利商店點數即可以568元加購一款，加贈《民雄鬼屋》電影票一張及電影明信片套組（共6張）。

全家便利商店推出20款箱購商品及近40款中元節專屬貨架商品。圖／全家便利商店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家便利商店推出20款箱購商品及近40款中元節專屬貨架商品。圖／全家便利商店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家便利商店店舖LINE群組「全+1社群電商」開放獨家預購泰國恐龍谷脆餅，共有原味、小紅蝦、海鮮3種口味，每包售價360元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店店舖LINE群組「全+1社群電商」開放獨家預購泰國恐龍谷脆餅，共有原味、小紅蝦、海鮮3種口味，每包售價360元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與國片《民雄鬼屋》攜手推出2款獨家限量周邊，包括「天后抱抱枕」、「陪我喝玻璃杯」，更加贈《民雄鬼屋》電影票一張及電影明信片套組。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與國片《民雄鬼屋》攜手推出2款獨家限量周邊，包括「天后抱抱枕」、「陪我喝玻璃杯」，更加贈《民雄鬼屋》電影票一張及電影明信片套組。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「隨買跨店取」推出「中元限定299元澎拜組」，包含飲料、零食或泡麵等5種組合，可一鍵購買、分次領取。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「隨買跨店取」推出「中元限定299元澎拜組」，包含飲料、零食或泡麵等5種組合，可一鍵購買、分次領取。圖／全家便利商店提供
農曆7月趨吉避凶，全家便利商店推出獨家限量官將首護身周邊，購買指定商品任3件即可加價購買。圖／全家便利商店提供
農曆7月趨吉避凶，全家便利商店推出獨家限量官將首護身周邊，購買指定商品任3件即可加價購買。圖／全家便利商店提供
迎接中元普渡，全家便利商店提供線上線下便利多元的採購服務。不僅引進多款中元限定巨型零食包，更推出獨家限量周邊。圖／全家便利商店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
迎接中元普渡，全家便利商店提供線上線下便利多元的採購服務。不僅引進多款中元限定巨型零食包，更推出獨家限量周邊。圖／全家便利商店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家便利商店針對小資族群推出399元巨型「怪獸級福箱」，不僅飲料、零食、泡麵等一應俱全，更隨箱附贈《民雄鬼屋》電影早場票價優惠券等四重好康。圖／全家便利商店提供
全家便利商店針對小資族群推出399元巨型「怪獸級福箱」，不僅飲料、零食、泡麵等一應俱全，更隨箱附贈《民雄鬼屋》電影早場票價優惠券等四重好康。圖／全家便利商店提供
全家便利商店搶攻中元商機，推出399元「怪獸級福箱」。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店代客普渡服務再擴大，集結大甲鎮瀾宮、北港朝天宮、北港武德宮、旗山天后宮等4大宮廟，可透過全家便利商店App「全+1商城」、電商平台「全家行動購」與店舖FamiPort多功能事務機等多元購物管道下單。圖／全家便利商店提供
全家便利商店代客普渡服務再擴大，集結大甲鎮瀾宮、北港朝天宮、北港武德宮、旗山天后宮等4大宮廟，可透過全家便利商店App「全+1商城」、電商平台「全家行動購」與店舖FamiPort多功能事務機等多元購物管道下單。圖／全家便利商店提供

便利商店 零食 鬼屋

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