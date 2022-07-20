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想帥氣野營去？INVINCIBLE跨界Helinox聯名裝備你一定要有！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
INVINCIBLE與韓專業戶外品牌Helinox合作，雙方還因為此次聯名，設計出全新識別的龍捲風狀Logo凸顯了特別之處。圖／INVINCIBLE提供
INVINCIBLE與韓專業戶外品牌Helinox合作，雙方還因為此次聯名，設計出全新識別的龍捲風狀Logo凸顯了特別之處。圖／INVINCIBLE提供

台灣雖四面環海，但山林的資源亦不少，想親近大自然也非難事，車程不到1小時內，就能置身國家公園內。也因為如此，造就了露營風氣興盛，即使你不曾體驗過，身旁仍會有許多親友在周休二日時，帶足裝備，享受自然環境來療癒身心，儼然是全民活動。

看準露營熱潮方興未艾，正在轉型挑戰更多可能的潮流選品店INVINCIBLE選擇與韓國專業戶外品牌Helinox合作，以「沒有雲的天空是沒有花的草地、無帆的大海」為發想，推出聯名系列。講究簡約卻具軍事風格的配色，無過多綴飾設計，回歸純粹本質，不論是休閒踏青、輕裝野營、豪華露營，甚至居家空間皆能融入，有著無限使用可能。雙方還因為此次聯名，設計出全新識別的龍捲風狀Logo凸顯了特別之處，提供包括了行軍床、戰術桌椅與外掛儲物盒、杯架，皆採用獨家材料「DAC 鋁合金」製成，輕量之餘又不失堅固耐用。預計於7/23（六）將在INVINCIBLE台北、台中、高雄、上海、成都與雅加達店鋪正式發售。

lululemon在夏季到來，結合多功能性與適應性，推出首個專為戶外而生的Hike系列服飾。圖／lululemon提供
lululemon在夏季到來，結合多功能性與適應性，推出首個專為戶外而生的Hike系列服飾。圖／lululemon提供

除了帥氣裝備，露營或是戶外活動，身上穿的衣著，同樣受到關注。於是，lululemon在夏季到來，推出首個專為戶外而生的Hike系列，結合多功能性與適應性，藉由多口袋設計提供出色收納功能、動態通風與保暖防水等特性適應各式天氣變化、使用拉鍊拼接設計發揮服飾多重穿法性能。此外，也利用不易磨損的彈性面料來製作，配色並受到戶外自然色彩啟發，呈現機能與美感皆具備的服飾。

INVINCIBLE與Helinox聯名系列杯架。圖／INVINCIBLE提供
INVINCIBLE與Helinox聯名系列杯架。圖／INVINCIBLE提供

INVINCIBLE與Helinox聯名系列戰術桌椅。圖／INVINCIBLE提供
INVINCIBLE與Helinox聯名系列戰術桌椅。圖／INVINCIBLE提供

INVINCIBLE與Helinox聯名系列行軍床與外掛儲物盒。圖／INVINCIBLE提供
INVINCIBLE與Helinox聯名系列行軍床與外掛儲物盒。圖／INVINCIBLE提供

lululemon Hike系列男裝防水短袖上衣3,980元。圖／lululemon提供
lululemon Hike系列男裝防水短袖上衣3,980元。圖／lululemon提供

lululemon Hike系列男裝可收納風衣5,780元。圖／lululemon提供
lululemon Hike系列男裝可收納風衣5,780元。圖／lululemon提供

lululemon Hike系列女裝插入式口袋高腰短褲2,980元。圖／lululemon提供
lululemon Hike系列女裝插入式口袋高腰短褲2,980元。圖／lululemon提供

lululemon Hike系列水壺斜背包1,680元。圖／lululemon提供
lululemon Hike系列水壺斜背包1,680元。圖／lululemon提供

lululemon Hike系列女裝工裝高腰緊身褲4,780元。圖／lululemon提供
lululemon Hike系列女裝工裝高腰緊身褲4,780元。圖／lululemon提供

露營 保暖

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