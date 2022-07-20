Miro Piazza時尚眼鏡融合西班牙藝術 2022夏季 3系列全新上市

臺灣設計師眼鏡品牌 Miro Piazza 正式推出「G.R.A.N.D」、「P.U.L.S.E」和「N.E.B.U.L.A」三款2022夏季系列太陽眼鏡，以西班牙藝術家 Joan Miró 獨特且奔放的雕塑作品為靈感，細膩的呈現在細節與色調上，並投入品牌擅長的框型變化設計，除了大方框設計的「G.R.A.N.D」太陽眼鏡外，其餘兩款皆同時擁有太陽、光學兩種款式，讓不同場合的使用者都能感受到 Miro Piazza 的獨特魅力與設計巧思。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

以大方框型為基礎的 G.R.A.N.D 太陽眼鏡，將藝術中的細節美學完美融入其中，並透過傳統工法日式五枚蝶番鉸鏈連接鏡面與鏡腳，最後搭配異媒材組合，將手工板材與金屬細節巧妙交融。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

P.U.L.S.E被稱為擁有「自由的靈魂」的一款設計，以經典飛行員框型設計，鏡腿的別緻鏤空裝飾與中樑設計，呼應上框的律動裝飾線條，為率性的飛行員框增添一絲古典浪漫氛圍，再搭上少見的漸進紫色與漸進灰色，讓不同角度呈現出別緻的深淺變換。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

有著復古大圓框型的 N.E.B.U.L.A 巧妙在鏡面切出三片月形裝飾，而包圍而成的圓則是代表了太陽，鏡面與鏡腳的連接則同樣的以日式五枚蝶番鉸鏈工藝，體現眼鏡工藝的獨特之處，同時減少了過往配戴眼鏡時螺絲容易鬆脫的困擾，適合所有臉型配戴，也完美為日常增添古典時尚美學。