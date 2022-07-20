橫掃2022 iF五大獎 TAJEZZO 盤點探迹者亮眼個性化背包
成立不到三年，新銳背包品牌 TAJEZZO 探迹者便在2022 iF大獎橫掃iF五大獎殊榮。TAJEZZO 發音 / tʌ’ʤizoʊ /，源自世界語的「新生代」；中文名為「探迹者」，意即「探尋未來線索的人」。TAJEZZO 探迹者運用工業設計和科技、前瞻性遠見結合未來趨勢，設計出適合各種場合及攜帶需求的個性化潮流商品。
探迹者真正強大的差異在於實用性的細節和內裝。以得獎的 N7 背包為例，附贈腰包可分開使用，也可合體於背包底部，好似豪華汽車豐臀線條增加後方視覺的豐富感，內贈獨立腰包可分拆使用。
另一項得獎設計─TAJEZZO 探迹者 P1 後背包，採用大面積的高級PU材質，創造出近乎進口車內裝的皮椅質感，底部再以耐磨防刮的PVC材質，經久耐用。如果你在找外觀和你的擋車相襯的背包，探迹者 P1 將會是你的首選！
2022 iF大獎新銳背包品牌 TAJEZZO 探迹者全系列商品已經於有.設計官網正式販售，現在購買獨家贈送香水吊卡片，數量有限，送完為止。詳情請看活動頁。
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