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經典復刻一次滿足 迪奧推出香氛世家三部曲香氛禮盒
經典的香氛，總能勾起無限的回憶，去年10月加入迪奧的新任迪奧香水創意總監Francis Kurkdjian，新推出香氛世家三部曲香氛禮盒，特別回顧2004年來到蒙田大道30號與迪奧的合作，將當年的黑潮香氛、晨光古龍香氛重新調香，賦予絕版款新靈魂，搭配同年由調香師Annick Ménardo打造的鑲銀木香氛，以典藏三部曲之姿復刻重現。
三款經典調香的核心香調，來自薰衣草、鳶尾花和橙花，可以說是入門經典款，但後來已經絕版，今年再度復刻而出，且一次收藏三種香氛，讓不少粉絲相當期待。
黑潮香氛以薰衣草與甘草糖香氣交錯，延伸出感性的美食香調；晨光古龍香氛的橙花更是迷人，帶點香粉質感；鑲銀木香氛是明亮的鳶尾花與焚香煙燻的平衡對比。
Francis Kurkdjian表示重新推出的三款香氛，重新回味迪奧香氛世家的創始精神和大膽創意，更在經典與大膽間挑戰極限。
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