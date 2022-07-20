經典復刻一次滿足 迪奧推出香氛世家三部曲香氛禮盒

經典的香氛，總能勾起無限的回憶，去年10月加入迪奧的新任迪奧香水創意總監Francis Kurkdjian，新推出香氛世家三部曲香氛禮盒，特別回顧2004年來到蒙田大道30號與迪奧的合作，將當年的黑潮香氛、晨光古龍香氛重新調香，賦予絕版款新靈魂，搭配同年由調香師Annick Ménardo打造的鑲銀木香氛，以典藏三部曲之姿復刻重現。

三款經典調香的核心香調，來自薰衣草、鳶尾花和橙花，可以說是入門經典款，但後來已經絕版，今年再度復刻而出，且一次收藏三種香氛，讓不少粉絲相當期待。

黑潮香氛以薰衣草與甘草糖香氣交錯，延伸出感性的美食香調；晨光古龍香氛的橙花更是迷人，帶點香粉質感；鑲銀木香氛是明亮的鳶尾花與焚香煙燻的平衡對比。