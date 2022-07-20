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專賣店限定款這裡搶 百年靈台北101專賣店試營運開幕

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
百年靈（Breitling）台北101專賣店揉合了Modern retro與Loft style兩種風格，呈現出美式、復古也當代的活力氣息。圖 / 百年靈提供
百年靈（Breitling）台北101專賣店揉合了Modern retro與Loft style兩種風格，呈現出美式、復古也當代的活力氣息。圖 / 百年靈提供

台北101購物中心近期又有精品櫃點新進駐，來自瑞士的高級鐘表品牌百年靈（Breitling）今日正是為品牌位於台北101的專賣店開啟試營運狀態。這是繼仁愛路上「B-Shop」之後，首間百年靈直營的專賣店，品牌並以Superocean為主題推出超級海洋系列腕表、積極搶市。

據了解，百年靈在台灣開始專賣店的念頭已長達十年，並始終鎖定台北101，十年後終於「敲碗成功」。百年靈過去每年營收都有雙位數成長，今年更已達20-30%成長數字，加上總廠部分少量專賣店限定款式將能有機會獲得「配額」，品牌因此樂觀表示，2022年有望達成上看50%成長的甜美目標。

2022年新款的超級海洋系列腕表，腕表又分36、42、44與46毫米四種尺寸，滿足全性別對不同量體的追求。表款承繼了1960、1970年代Slow Motion的簡約美學，並帶來精鋼、半金與青銅三種表殼材質。表款除具備300米備強悍防水性能，設計也納入了諸多實用考量設計，例如折疊扣可進行最長15毫米的微調，讓表款可配戴在日常衣物、水母衣或潛水服上。其中36、42與44毫米為單向旋轉表圈，但46毫米則為雙向旋轉表圈並搭配安全鎖定機制，然不分尺寸皆使用自動上鍊機芯，並具備瑞士天文台認證。

同時由Kelly Slater、Stephanie Gilmore和Sally Fitzgibbons組成的百年靈「衝浪行動隊」，則擔任了Superocean超級海洋系列的代言人，該系列包括限量版Kelly Slater超級海洋自動腕表42，是品牌與衝浪冠軍共同設計，配有橘色面盤和軍綠色橡膠表帶，限量1,000只。全系列表款並具備白色、藍色、綠色、土耳其藍與橘色面盤等多種配色，訂價自14萬元至16萬5,000元不等，可至專賣店上進一步洽詢。

百年靈台北101專賣店

地址：台北市信義區市府路45號一樓（近松智路口）

電話：02-8101-8667

百年靈Superocean百年靈超級海洋44毫米自動腕表，土耳其藍面盤，14萬元。圖 / 百年靈提供
百年靈Superocean百年靈超級海洋44毫米自動腕表，土耳其藍面盤，14萬元。圖 / 百年靈提供
百年靈（Breitling）台北101專賣店已於台北101購物中心展開試營運。圖 / 百年靈提供
百年靈（Breitling）台北101專賣店已於台北101購物中心展開試營運。圖 / 百年靈提供
由Kelly Slater、Stephanie Gilmore和Sally Fitzgibbons組成的百年靈「衝浪行動隊」，則擔任了Superocean超級海洋系列的代言人。圖 / 百年靈提供
由Kelly Slater、Stephanie Gilmore和Sally Fitzgibbons組成的百年靈「衝浪行動隊」，則擔任了Superocean超級海洋系列的代言人。圖 / 百年靈提供
百年靈Superocean百年靈超級海洋46毫米自動腕表、藍色面盤款式，自動上鍊機芯、46毫米、精鋼表殼、瑞士天文台認證，雙向旋轉表圈並具備安全鎖定機制，價格店洽。圖 / 百年靈提供
百年靈Superocean百年靈超級海洋46毫米自動腕表、藍色面盤款式，自動上鍊機芯、46毫米、精鋼表殼、瑞士天文台認證，雙向旋轉表圈並具備安全鎖定機制，價格店洽。圖 / 百年靈提供
全系列Superocean表款具備白色、藍色、綠色、土耳其藍與橘色面盤等多種配色，市場反應不俗。圖 / 百年靈提供
全系列Superocean表款具備白色、藍色、綠色、土耳其藍與橘色面盤等多種配色，市場反應不俗。圖 / 百年靈提供
百年靈Superocean42毫米自動腕表Kelly Slater限量版，14萬6,000元。圖 / 百年靈提供
百年靈Superocean42毫米自動腕表Kelly Slater限量版，14萬6,000元。圖 / 百年靈提供

品牌 台北101 腕表

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