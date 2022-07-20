搶疫後旅遊商機 高雄國際旅展22日盛大登場

搶攻後疫心情時代旅遊商機，高雄國際旅展7月22日將在高雄展覽館登場，今年海內外共有300多攤位參展，日本更大陣仗匯集9縣市公私部門來台搶客！

高雄市旅行公會主辦的「2022高雄國際旅展」7月22日至25日舉行，是今年南台灣最大檔國際旅展，現場祭出最殺優惠，搶攻50億元「悠遊團國旅補助」及國人自由行住宿優惠補助等旅遊商機。

「大家都悶壞了」，高雄旅行公會理事長蔡宗佑希望民眾能在旅展中多採購旅遊行程，促進經濟；現場20家旅行社提供超優惠的旅遊產品，有飯店住宿券1.4折起、人氣餐券4.5折起， 各縣市政府也卯勁行銷優質秘境之旅。

此外，原住民族委員會「部落心旅行」攜手部落，旅行社及部落溫泉推出20 條以上旅遊經典遊程，並新增「歲時祭儀」及「秘境溫泉」二大旅遊主題，民眾可深度體驗，沉浸大自然及文化洗禮。

蔡宗佑說，台灣防疫相當成功，因此這檔旅展吸引日本、中國海旅會、菲律賓、帛琉、印度經貿辦事處及馬來西亞觀光局等國的旅遊單位來台行銷觀光，日本更匯集9縣市公私部門來台搶客，盛況空前。