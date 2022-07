7-ELEVEN推「航海王1000集紀念航道冒險精品」集點

迎接報復性出遊潮,7-ELEVEN全店自7月27日至8月7日攜手日本經典動漫《航海王》展開「1000集紀念航道冒險精品」集點活動,使用魯夫、喬巴、娜美、索隆等人氣角色設計,推出工具箱、摺疊椅、摺疊桌、LED手電筒、投影發光燈、安全帽、吸水大毛巾等露營與外出限量周邊,更首度推出近年極受年輕人青睞的極限運動-限量滑板,街頭潮流文化搭配經典角色設計,絕對成為全場注目焦點。7-ELEVEN同步加碼限量航海王系列公仔、喬巴立體造型保冰杯、隨行杯、提袋等限量預購,等著海賊迷全套蒐集。

日本超人氣動漫《航海王》連載25年,首家「7-ELEVEN航海王主題店」今年3月底於桃園蘆竹開幕,已累積數十萬人次到訪,航海王周邊商品更帶動門市業績成長近5成。為了讓更多海賊迷能快速蒐集限量周邊,本次推出「航海王1000集紀念航道冒險精品」全店集點,並自7月27日下午3點起至7月28日限時兩天祭出「門市快閃購」活動,消費不限金額、結帳時報手機號碼就可直接加購。

看準近年最夯的露營商機,7-ELEVEN「航海王1000集紀念航道冒險精品」集點推出一系列實用商品,包括露營必備的「限量可攜式鋁合金摺疊桌」共兩款,門市快閃購消費不限金額每款加599元,7月29日下午3點起每款集滿6點加599元;「限量單人紀念摺疊椅」共兩款,門市快閃購消費不限金額每款加499元,7月29日下午3點起每款集滿6點加499元;還有首次推出可分層收納、方便拿取物品的「限量工具箱」(不含工具),也可當作小物收納箱、玩具或文具箱、露營零食箱,門市快閃購消費不限金額加699元,7月29日下午3點起集滿6點加699元;「限量LED多功能手電筒」有暖光、白光、閃爍光等多功能,具磁吸設計,可吸附於車廂露營鐵架當照明或警示燈使用,門市快閃購消費不限金額加499元,7月29日下午3點起集滿6點加499元。

外出系列則有能享受滑行快感的「限量滑板」,共有魯夫、喬巴兩款經典角色設計,門市快閃購消費不限金額每款加799元,7月29日下午3點起每款集滿6點加799元;可當毛毯或浴巾使用的「限量吸水大毛巾」共兩款,門市快閃購消費不限金額每款加299元,7月29日下午3點起每款集滿6點加299元;雨天外出必備的「限量投影發光傘」共兩款,104公分大傘面,傘把具投影燈的骷顱頭效果超酷炫,門市快閃購消費不限金額每款加399元,7月29日下午3點起每款集滿6點加399元。另外還有機車族必敗的「限量安全帽+後背袋組」共兩款,門市快閃購消費不限金額每款加999元,7月29日下午3點起每款集滿6點加999元。

預購於8月12日前取貨的「限量工具箱」或「限量魯夫款安全帽」,隨商品加贈即將於8月19日上映的《航海王劇場版:紅髮歌姬》電影票全票買一送一優惠券一張。

不僅如此,7-ELEVEN更推出航海王系列限量公仔特別企畫預購,自7月27日上午11點起開搶, 包括DXF THE GRANDLINE MEN和之國vol.11魯夫、KING OF ARTIST哥爾·D·羅傑(站立款)、MANHOOD哥爾·D·羅傑(揮刀款)、MANHOOD白鬍子艾德華·紐蓋特、KING OF ARTIST光月御田等5款,每款預購價469元,數量有限售完為止,鐵粉絕對要手刀快搶。