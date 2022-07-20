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7-ELEVEN推「航海王1000集紀念航道冒險精品」集點

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自7月27日起攜手日本經典動漫《航海王》展開「1000集紀念航道冒險精品」集點、門市快閃購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自7月27日起攜手日本經典動漫《航海王》展開「1000集紀念航道冒險精品」集點、門市快閃購。圖／7-ELEVEN提供

迎接報復性出遊潮，7-ELEVEN全店自7月27日至8月7日攜手日本經典動漫《航海王》展開「1000集紀念航道冒險精品」集點活動，使用魯夫、喬巴、娜美、索隆等人氣角色設計，推出工具箱、摺疊椅、摺疊桌、LED手電筒、投影發光燈、安全帽、吸水大毛巾等露營與外出限量周邊，更首度推出近年極受年輕人青睞的極限運動－限量滑板，街頭潮流文化搭配經典角色設計，絕對成為全場注目焦點。7-ELEVEN同步加碼限量航海王系列公仔、喬巴立體造型保冰杯、隨行杯、提袋等限量預購，等著海賊迷全套蒐集。

日本超人氣動漫《航海王》連載25年，首家「7-ELEVEN航海王主題店」今年3月底於桃園蘆竹開幕，已累積數十萬人次到訪，航海王周邊商品更帶動門市業績成長近5成。為了讓更多海賊迷能快速蒐集限量周邊，本次推出「航海王1000集紀念航道冒險精品」全店集點，並自7月27日下午3點起至7月28日限時兩天祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額、結帳時報手機號碼就可直接加購。

看準近年最夯的露營商機，7-ELEVEN「航海王1000集紀念航道冒險精品」集點推出一系列實用商品，包括露營必備的「限量可攜式鋁合金摺疊桌」共兩款，門市快閃購消費不限金額每款加599元，7月29日下午3點起每款集滿6點加599元；「限量單人紀念摺疊椅」共兩款，門市快閃購消費不限金額每款加499元，7月29日下午3點起每款集滿6點加499元；還有首次推出可分層收納、方便拿取物品的「限量工具箱」（不含工具），也可當作小物收納箱、玩具或文具箱、露營零食箱，門市快閃購消費不限金額加699元，7月29日下午3點起集滿6點加699元；「限量LED多功能手電筒」有暖光、白光、閃爍光等多功能，具磁吸設計，可吸附於車廂露營鐵架當照明或警示燈使用，門市快閃購消費不限金額加499元，7月29日下午3點起集滿6點加499元。

外出系列則有能享受滑行快感的「限量滑板」，共有魯夫、喬巴兩款經典角色設計，門市快閃購消費不限金額每款加799元，7月29日下午3點起每款集滿6點加799元；可當毛毯或浴巾使用的「限量吸水大毛巾」共兩款，門市快閃購消費不限金額每款加299元，7月29日下午3點起每款集滿6點加299元；雨天外出必備的「限量投影發光傘」共兩款，104公分大傘面，傘把具投影燈的骷顱頭效果超酷炫，門市快閃購消費不限金額每款加399元，7月29日下午3點起每款集滿6點加399元。另外還有機車族必敗的「限量安全帽＋後背袋組」共兩款，門市快閃購消費不限金額每款加999元，7月29日下午3點起每款集滿6點加999元。

預購於8月12日前取貨的「限量工具箱」或「限量魯夫款安全帽」，隨商品加贈即將於8月19日上映的《航海王劇場版：紅髮歌姬》電影票全票買一送一優惠券一張。

不僅如此，7-ELEVEN更推出航海王系列限量公仔特別企畫預購，自7月27日上午11點起開搶， 包括DXF THE GRANDLINE MEN和之國vol.11魯夫、KING OF ARTIST哥爾·D·羅傑（站立款）、MANHOOD哥爾·D·羅傑（揮刀款）、MANHOOD白鬍子艾德華·紐蓋特、KING OF ARTIST光月御田等5款，每款預購價469元，數量有限售完為止，鐵粉絕對要手刀快搶。

7-ELEVEN門市ibon預購自7月20日上午11點起限量推出航海王周邊商品限量預購，有杯墊、熱炒杯、果凍包、保溫保冷袋等；7月25日上午11點起限量推出航海王環保商品周邊預購，包括超可愛的「喬巴造型保冰杯」，可裝900ml超大容量，316不鏽鋼材質搭配喬巴立體造型杯蓋，共有粉、黑、藍等3款色系，每款售價799元；「雙層隨行杯」容量為650ml，附杯套及吸管，共有喬巴、角色兩款設計，每款售價499元；另外還有保溫保冷功能的「飲料提袋」、仿皮革材質的「多功能提袋」等。

7-ELEVEN自7月27日起攜手日本經典動漫《航海王》展開「1000集紀念航道冒險精品」集點、門市快閃購，使用魯夫、喬巴、娜美、索隆._等人氣角色設計，推出工具箱、摺疊椅、摺疊桌、LED手電筒、投影發光燈、安全帽、吸水大毛巾等露營與外出限量周邊。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自7月27日起攜手日本經典動漫《航海王》展開「1000集紀念航道冒險精品」集點、門市快閃購，使用魯夫、喬巴、娜美、索隆._等人氣角色設計，推出工具箱、摺疊椅、摺疊桌、LED手電筒、投影發光燈、安全帽、吸水大毛巾等露營與外出限量周邊。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出航海王系列限量公仔特別企畫預購，自7月27日上午11點起開搶，共5款、每款預購價469元，數量有限售完為止。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN推出航海王系列限量公仔特別企畫預購，自7月27日上午11點起開搶，共5款、每款預購價469元，數量有限售完為止。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「1000集紀念航道冒險精品」集點活動推出「限量工具箱」（不含工具），7月27日下午3點起至7月28日門市快閃購消費不限金額加699元，7月29日下午3點起集滿6點加699元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「1000集紀念航道冒險精品」集點活動推出「限量工具箱」（不含工具），7月27日下午3點起至7月28日門市快閃購消費不限金額加699元，7月29日下午3點起集滿6點加699元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「1000集紀念航道冒險精品」集點活動推出「限量吸水大毛巾」，共兩款，7月27日下午3點起至7月28日門市快閃購消費不限金額每款加299元，7月29日下午3點起每款集滿6點加299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「1000集紀念航道冒險精品」集點活動推出「限量吸水大毛巾」，共兩款，7月27日下午3點起至7月28日門市快閃購消費不限金額每款加299元，7月29日下午3點起每款集滿6點加299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「1000集紀念航道冒險精品」集點活動推出「限量可攜式鋁合金摺疊桌」，共兩款，7月27日下午3點起至7月28日門市快閃購消費不限金額每款加599元，7月29日下午3點起每款集滿6點加599元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「1000集紀念航道冒險精品」集點活動推出「限量可攜式鋁合金摺疊桌」，共兩款，7月27日下午3點起至7月28日門市快閃購消費不限金額每款加599元，7月29日下午3點起每款集滿6點加599元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「1000集紀念航道冒險精品」集點活動推出「限量單人紀念摺疊椅」，共兩款，7月27日下午3點起至7月28日門市快閃購消費不限金額每款加499元，7月29日下午3點起每款集滿6點加499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「1000集紀念航道冒險精品」集點活動推出「限量單人紀念摺疊椅」，共兩款，7月27日下午3點起至7月28日門市快閃購消費不限金額每款加499元，7月29日下午3點起每款集滿6點加499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市ibon預購自7月25日上午11點起限量推出航海王環保商品周邊預購，「喬巴造型保冰杯」共有粉、黑、藍等3款色系，每款售價799元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市ibon預購自7月25日上午11點起限量推出航海王環保商品周邊預購，「喬巴造型保冰杯」共有粉、黑、藍等3款色系，每款售價799元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「1000集紀念航道冒險精品」集點活動推出「限量安全帽＋後背袋組」，共兩款，7月27日下午3點起至7月28日門市快閃購消費不限金額每款加999元，7月29日下午3點起每款集滿6點加999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「1000集紀念航道冒險精品」集點活動推出「限量安全帽＋後背袋組」，共兩款，7月27日下午3點起至7月28日門市快閃購消費不限金額每款加999元，7月29日下午3點起每款集滿6點加999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「1000集紀念航道冒險精品」集點活動推出「限量投影發光傘」，共兩款，7月27日下午3點起至7月28日門市快閃購消費不限金額每款加399元，7月29日下午3點起每款集滿6點加399元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「1000集紀念航道冒險精品」集點活動推出「限量投影發光傘」，共兩款，7月27日下午3點起至7月28日門市快閃購消費不限金額每款加399元，7月29日下午3點起每款集滿6點加399元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN門市ibon預購自7月20日上午11點起限量推出航海王周邊商品預購，包括杯墊、熱炒杯、果凍包、保溫保冷袋等。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市ibon預購自7月20日上午11點起限量推出航海王周邊商品預購，包括杯墊、熱炒杯、果凍包、保溫保冷袋等。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「航海王1000集紀念航道冒險精品」集點首度推出「限量滑板」，共有魯夫、喬巴兩款，7月27日下午3點起至7月28日門市快閃購消費不限金額每款加799元，7月29日下午3點起每款集滿6點加799元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「航海王1000集紀念航道冒險精品」集點首度推出「限量滑板」，共有魯夫、喬巴兩款，7月27日下午3點起至7月28日門市快閃購消費不限金額每款加799元，7月29日下午3點起每款集滿6點加799元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「1000集紀念航道冒險精品」集點活動推出「限量LED多功能手電筒」，7月27日下午3點起至7月28日門市快閃購消費不限金額加499元，7月29日下午3點起集滿6點加499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「1000集紀念航道冒險精品」集點活動推出「限量LED多功能手電筒」，7月27日下午3點起至7月28日門市快閃購消費不限金額加499元，7月29日下午3點起集滿6點加499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「1000集紀念航道冒險精品」集點活動推出「限量安全帽＋後背袋組」，共兩款，7月27日下午3點起至7月28日門市快閃購消費不限金額每款加999元，7月29日下午3點起每款集滿6點加999元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「1000集紀念航道冒險精品」集點活動推出「限量安全帽＋後背袋組」，共兩款，7月27日下午3點起至7月28日門市快閃購消費不限金額每款加999元，7月29日下午3點起每款集滿6點加999元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「航海王1000集紀念航道冒險精品」集點、門市快閃購自7月27日起開跑，看準近年最夯的露營商機推出一系列實用商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「航海王1000集紀念航道冒險精品」集點、門市快閃購自7月27日起開跑，看準近年最夯的露營商機推出一系列實用商品。圖／7-ELEVEN提供

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