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「民主的魚」吃起來？漁業署：龍虎斑訂單與日本磋商中

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
石斑魚。本報資料照片
石斑魚。本報資料照片

中國大陸對台下石斑魚禁令，農委會估計下半年要外銷3600公噸的石斑魚，日本「產經新聞」台北支局長矢板明夫說日本最大的漁業養殖業者「林養魚場(福島縣)」，要透過「民主的魚」來聲援台灣。

根據媒體報導，後來有3噸石斑魚賣到日本，但農委會漁業署代署長張致盛今天表示，過去賣日本的是龍膽石斑，但這次因為大陸禁運令受影響的龍虎班要賣日本，訂單還在洽談中；他說，還在跟日本磋商出口日本事宜，駐日代表處也持續和有興趣的業者討論，日本過去對石斑魚相對陌生，因此行銷活動、產品推介都要努力。

張致盛說，過去日本也有少量購買台灣的龍膽石斑，有業者說對台灣的石斑魚有興趣，我國也接洽相關細節，漁業署人員也到東京豐田水產市場，召集相關業者，看如何進一步合作，日本對我國石斑相對陌生，如果要賣到日本，要有些行銷活動。

他表示，今年為止，出口有100多公噸，除了原來的一些少量外銷量外，受到大陸石斑魚禁運令影響，也努力爭取新的訂單，包括日本、美國、加拿大、澳洲等國。

根據農業貿易統計，除了賣中國大陸的石斑魚活魚外，冷凍外銷的石斑魚為23公噸，去年同期20公噸，漁業署的外銷量尚未登錄在貿易統計上。

張致盛說，近一個月高雄永安龍虎斑池邊價每公斤233元，屏東有些地方落在210元，和過去同期相比差不多，龍膽石斑價格則落在240至250元之間。

張致盛說，今年截至目前，出口美國、日本、加拿大、澳洲等石斑魚已有100公噸，地方政府和漁業署也在爭取新的外銷訂單。

漁業署後續補充，漁業嘉年華及鮮魚購2個電商及萊爾富、全聯、海釣場等實體通路購促銷至18日計257.6公噸；全國漁會加工凍儲30公噸；2. 獎勵外銷計算為6月13日到7月18日止已出口100.56公噸，活魚出口美國及香港90.485公噸、冷凍石斑魚(含切片)出口紐西蘭及美國10.08公噸；另屏東業者與日方3公噸龍膽石斑，7月底出貨。

張致盛表示，除了速食店的石斑魚漢堡外，8月各通路也會推出各式各樣的石斑料理。

根據農業貿易統計，除了賣中國大陸的石斑魚活魚外，冷凍外銷的石斑魚為23公噸，去年同期20公噸，漁業署的外銷量尚未登錄在貿易統計上。截圖自農委會官網
根據農業貿易統計，除了賣中國大陸的石斑魚活魚外，冷凍外銷的石斑魚為23公噸，去年同期20公噸，漁業署的外銷量尚未登錄在貿易統計上。截圖自農委會官網
石斑魚。本報資料照片
石斑魚。本報資料照片

日本 漁業署 美國

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