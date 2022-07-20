用餐9折！嘉義首間「土藏屋藏壽司」開幕 加碼送柯南
嘉義首間「土藏造型」的藏壽司，即將於8月2日正式開幕，並且於7月26日搶先試營運。為慶祝新店開幕，試營運期間可享用餐9折的優惠。另外7月25日起，消費滿額就可獲贈「名偵探柯南文件夾」，適合粉絲把握機會入手。
來自大阪的藏壽司，自2014年正式登台，目前全台共有46間門市。即將開幕的「嘉義博愛路店」，乃是品牌在台第47間、嘉義第2間藏壽司門市，同時也是嘉義首間「土藏屋造型」的門市，具有濃厚的日式風情。店址距離嘉義火車站約5分鐘的步行時間，共規劃有199席座位。7月26日至8月8日期間，凡參與臉書活動，即可享用餐9折的限時優惠。另外到店消費滿1,000元，即可獲贈「名偵探柯南文件夾、筆記本或是墊板」，共計12個款式，送完為止。除了嘉義博愛路店優惠外，7月25日起，凡於全台門市當日單筆消費滿1,000元，並追蹤官方臉書或IG，就可獲得「名偵探柯南文件夾」，共計4種款式，送完為止。
另外藏壽司本月也新推出多款壽司與甜點新品。包括有「麻辣赤蝦」、「花枝佐石澤沙拉醬」與「炙烤起司扇貝」，每盤40元。另外七夕限定的「草莓千層蛋糕」，入口擁有滿滿的草莓香氣，每盤80元；同步新推出的「盛夏芒果白玉聖代」使用牛奶霜淇淋與芒果醬、芒果塊與白玉搭配，滋味酸爽，每份90元。另還有「巧克力脆餅泡芙塔」可供選擇，每份90元。
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