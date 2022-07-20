林柏宏籲認購「愛不囉嗦」中秋禮盒 挺公益助唐寶寶圓夢就業

疫情改變了生活的方式，不變的是想要與家人一起平安過節的心願。為迎接即將到來的中秋佳節，唐氏症基金會今(19)日舉辦「中秋送團圓 月來月平安」記者會，希望呼籲社會大眾愛心認購愛不囉嗦中秋禮盒，讓近年來飽受疫情影響的庇護工場營運不中斷，也將這份關愛送給全台28所特教學校，幫助身心障礙家庭也能擁有過節的溫暖。擔任唐氏症基金會年度代言人的林柏宏也熱情相挺，除現場首播與唐寶寶合拍的公益影片，也受到唐寶寶喜歡繪畫的啟發，特地準備親手繪製的中秋畫作及卡片，送給唐寶寶，希望鼓勵所有努力不懈的唐寶寶及庇護員工們勇敢地追逐著夢想，並邀請社會大眾都能夠盡一己之力，將平安祝福傳遞出去。

因大環境受疫情衝擊，社會大眾的公益捐款減少，提供唐寶寶自立生活的庇護工場的營運收入也大受影響，為了使服務不中斷，基金會努力持續讓各個單位的唐氏症和心智障礙學員保持學習、訓練，盡量維持正常運作。因此，今年特別以「平安、祈福、圓滿」為主軸，推出多款秋節限量禮盒；主打款「月來月平安」，以創意精緻雙層抽屜月餅禮盒，搭配時尚外盒設計，展現夜晚溫柔星光、月光及三隻萌萌月兔，同時內含多款鹹甜美味酥餅及以日本和菓子技術所特製出愛不囉嗦英文logo款月餅，冀望透過這份愛的禮盒傳遞十全十美的祝福，亦祈求度過疫情危機，民眾早日回歸正常生活的軌道。

月來月平安禮盒，公益價$720、早鳥價$680。圖／唐氏症基金會提供

基金會品牌愛不囉嗦近年來致力推動文創與公益的結合，今年更首度跨界推出三方聯名月餅禮盒「遊月」，由獲獎無數的糕點品牌一之軒與知名文創IP麻吉貓攜手深受大小朋友喜歡的超萌吉祥物糖糖甜甜，讓不同需求的朋友能夠以行動支持唐寶寶幫助他們自立生活外，更能同時享用到高CP值的公益佳節禮品！此外，也呼籲社會各界認購送愛秋節禮盒，再由唐氏症基金會將大眾的愛心轉贈至全台28間特教學校學生、唐氏症及心智障礙者、低(中低)收或近貧之身心障礙及非身心障礙家庭的手中，讓更多需幫助的弱勢朋友也能感受來自社會大眾的溫暖，平安過佳節。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，基金會舉辦送愛活動已邁入第九年，累計至今送出近七萬份禮盒，希望今年目標可以突破一萬盒，目前已有證券櫃檯買賣中心率先認購528盒，期盼今年能有更多的公益夥伴加入送愛的行列，讓愛傳散到社會每一個角落。年度代言人林柏宏呼籲，只要379元就能將愛心送達到需要被幫助者的手上，希望大家行有餘力之際能踴躍支持唐氏症基金會的送愛活動，用實際購買支持這群認真可愛的唐寶寶們，送愛到弱勢更可以將一份支持轉化為雙倍的愛，讓今年中秋送禮別具意義外，希望透過這份愛的禮盒，傳遞無遠弗屆的平安與祝福。鼎鼎聯合行銷公司梁錦琳總經理表示，自8/19至8/28透過HAPPY GO APP捐點，卡友每捐20點，HAPPY GO也同步捐出20點，期盼能幫助唐寶寶一圓就業夢，捐點所得更將用來認購唐寶寶們親手烘培的中秋禮盒，將愛心月餅發送給全台身心障礙和弱勢家庭家庭孩童。

月來月愛你禮盒，送愛價$379。圖／唐氏症基金會提供

唐氏症基金會提供多款限量精緻月餅、手工餅乾禮盒、堅果禮盒供民眾挑選，享用佳餚亦能做公益，邀請您一同支持唐寶寶們的就業夢。詳細商品介紹請上唐氏症基金會購物網參考電子型錄，或撥打訂購專線02-2278-9585洽詢，即日起至8月12日指定商品還可以享早鳥優惠價。今年中秋，邀請社會大眾共同支持愛不囉嗦中秋禮盒，讓送禮不只是心意，更是守護唐寶寶不倒的力量。

林柏宏出席「唐氏症基金會-中秋送團圓 月來月平安」記者會。圖／唐氏症基金會提供

林柏宏籲踴躍認購唐氏症基金會中秋禮盒。圖／唐氏症基金會提供

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