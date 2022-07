聯手布魯克林音樂學院 勞力士藝術周末9月盛大公開

每一次重要學習都值得審視,重點不在於測試,更在於智識是否傳承,甚至蛻變出嶄新生命力。紐約布魯克林音樂學院(Brooklyn Academy of Music)將與勞力士(ROLEX)合作,於9月9(五)、10(六)兩日舉辦「勞力士藝術周末」。為期兩天的活動將帶來舞台音樂劇、多媒材個展與紀錄片放映,更將有美國知名編劇Spike Lee、英國舞台劇女演員Phyllida Lloyd、百老匯演員Lin-Manuel Miranda相繼出席。

這個藝術周出自「勞力士創藝推薦資助計劃」(Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative)的一部份,並將四組導師與門生的精湛創作一次揭露。過去「勞力士創藝推薦資助計劃」為新銳藝術家與當代藝術大師展開媒合,進行兩年內不少於六周的互動、指導與創作,進而實踐文化的薪火相承。計劃始自2002年,類別涵蓋舞蹈、電影、戲劇、建築...等多重領域,過往已累積了107個國家、近1,200位藝術家獲選提名,最後入選的「門生」則接受了58位當代藝術名家的指導教誨。

而在9月第二個周末即將登場的「勞力士藝術周末」中,Kyle Bell將帶來敘事電影新作《Eddie》的全球首映與紀錄片《Lakota》的上映,短片皆反應了美國原住民社區的點滴經歷、痛苦與掙扎;由Whitney White創作的舞台音樂劇《The Case of the Stranger》 探討了美國身為種族大熔爐下關於移民、邊境與過境的主題;Camila Rodríguez Triana的多媒材個人展則源自她身為哥倫比亞麥士蒂索混血女性(Mestiza)在不同族群間的不被認可,進而以藝術的形式,構建出一個兼容地理、異想與心靈的古安第斯宇宙。