聯手布魯克林音樂學院 勞力士藝術周末9月盛大公開

每一次重要學習都值得審視，重點不在於測試，更在於智識是否傳承，甚至蛻變出嶄新生命力。紐約布魯克林音樂學院（Brooklyn Academy of Music）將與勞力士（ROLEX）合作，於9月9（五）、10（六）兩日舉辦「勞力士藝術周末」。為期兩天的活動將帶來舞台音樂劇、多媒材個展與紀錄片放映，更將有美國知名編劇Spike Lee、英國舞台劇女演員Phyllida Lloyd、百老匯演員Lin-Manuel Miranda相繼出席。

這個藝術周出自「勞力士創藝推薦資助計劃」（Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative）的一部份，並將四組導師與門生的精湛創作一次揭露。過去「勞力士創藝推薦資助計劃」為新銳藝術家與當代藝術大師展開媒合，進行兩年內不少於六周的互動、指導與創作，進而實踐文化的薪火相承。計劃始自2002年，類別涵蓋舞蹈、電影、戲劇、建築...等多重領域，過往已累積了107個國家、近1,200位藝術家獲選提名，最後入選的「門生」則接受了58位當代藝術名家的指導教誨。

而在9月第二個周末即將登場的「勞力士藝術周末」中，Kyle Bell將帶來敘事電影新作《Eddie》的全球首映與紀錄片《Lakota》的上映，短片皆反應了美國原住民社區的點滴經歷、痛苦與掙扎；由Whitney White創作的舞台音樂劇《The Case of the Stranger》 探討了美國身為種族大熔爐下關於移民、邊境與過境的主題；Camila Rodríguez Triana的多媒材個人展則源自她身為哥倫比亞麥士蒂索混血女性（Mestiza）在不同族群間的不被認可，進而以藝術的形式，構建出一個兼容地理、異想與心靈的古安第斯宇宙。