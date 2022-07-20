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跨越台灣與澳洲 四場館攜手展BLEED數位現場雙年展

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
《克賽諾牡丹預報》2019台北表演藝術中心亞當計畫階段性呈現。圖／台北表演藝術中心提供；攝影／黃彧雒
《克賽諾牡丹預報》2019台北表演藝術中心亞當計畫階段性呈現。圖／台北表演藝術中心提供；攝影／黃彧雒

在駐雪梨辦事處文化組與墨爾本藝術之家攜手合作下，2022第二屆BLEED數位現場雙年展（Biennial Live Event in the Everyday Digital）首度跨越邊界，聯合雪梨坎貝爾敦藝術中心、台北表演藝術中心及台北當代藝術館共同策畫，8月29日至9月25日將在墨爾本、雪梨、台北等3城市4場館，呈現全新委託創作的當代藝術節目。

BLEED為新冠肺炎疫情前創辦的6年藝術展會，首屆於2020年展出，探討藝術如今在線上可以如何運用、體驗與轉譯。本屆邀請台灣作為第一個國際夥伴，藝術之家共同藝術總監妮西亞•納加拉詹表示，「很興奮能將藝術實踐中針對數位和現場的對話延伸到台北表演藝術中心及台北當代藝術館，也很高興能以共同策展與共同製作的模式來思考我們在亞太地區的位置。」

坎貝爾敦藝術中心總監麥可•達格斯提諾表示，「此刻正是需要質問關於跨越、模糊與突破邊界的時候，我們非常驕傲能與藝術之家、台北表演藝術中心及台北當代藝術館合作呈現這項新媒體藝術慶典。」

本屆雙年展試圖延伸拓展彼此的連結感，思考「邊界」（border）帶來的潛力與問題，同時探討人類、科技、媒體、歷史、國族以及情緒地理、自然地理與數位地理彼此之間的交會處。節目由實體現場與線上元素組成，彼此相輔相成。

台北表演藝術中心策畫節目有《克賽諾牡丹預報》（Paeonia Drive）及《謝謝電影神》（Thank You Movie God）。《克賽諾牡丹預報》是一項揉合現場表演、影像裝置與舞蹈的跨域共創計畫，始於「2018亞當計畫」，由臺灣視覺及影像藝術家蘇郁心與雪梨舞者暨編舞家安琪拉．戈歐共同合作。歷經實體階段呈現與網路藝術版後，今年將於台北表演藝術中心首演。

台北當代藝術館策畫節目《白浪的定居殖民博物館》（The Pailang Museum），由台灣藝術家吳其育發起。博物館的名稱「白浪」源自臺灣原住民族借閩南語音「歹人」對台灣漢人定居者的稱呼。儘管白浪在口語中已經成為中性詞彙，定居殖民結構的影響仍延續至今。白浪博物館嘗試揭露「白浪凝視」及經常被自然化的歷史性關聯，也積極講述定居殖民結構對自然生態及其物種的各種組織方式。

台北表演藝術中心董事長劉若瑀與執行長王孟超表示，這次的台澳跨機構合作對北藝的意義重大，尤其在全球疫情持續影響下，讓北藝能持續推進與國際藝文從業者的對話。台北當代藝術館駱麗真館長表示，期待透過這次的合作，能夠將台灣優秀的藝術家計畫介紹給全球的觀眾，同時透過持續有機的對話，展開更多未來合作的可能性。

●2022 BLEED數位現場雙年展官網：https://bleedonline.net/

台北當代藝術館策畫節目《白浪的定居殖民博物館》，由台灣藝術家吳其育發起。博物館的名稱「白浪」源自臺灣原住民族借閩南語音「歹人」對台灣漢人定居者的稱呼。圖為作品概念圖。圖／台北當代藝術館提供
台北當代藝術館策畫節目《白浪的定居殖民博物館》，由台灣藝術家吳其育發起。博物館的名稱「白浪」源自臺灣原住民族借閩南語音「歹人」對台灣漢人定居者的稱呼。圖為作品概念圖。圖／台北當代藝術館提供

台北表演藝術中心 藝術館 雪梨

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