王品「嚮辣」4人同行享8折！5鍋物品牌「滿千送百」

台灣人不分季節都愛吃鍋。即日起至8月31日期間，王品集結旗下聚北海道鍋物、青花驕、和牛涮、尬鍋、嚮辣等5個品牌，推出app任務優惠，消費滿千就可獲得會員點數，吃越多累積越多。另外為慶祝「嚮辣西門店」新開幕，還有「4人8折」的優惠，還有機會抽中「全桌免費券」。

王品本次的瘋美食app饕客任務，集合聚北海道鍋物、青花驕、和牛涮、尬鍋、嚮辣等5個品牌，合計共37間門店，囊括日式涮涮鍋、麻辣鍋、台式鍋物、和牛吃到飽等不同類型。即日起至8月31日期間，針對5品牌內用或外帶，單筆消費滿1,000元，完成2個品牌就送瘋點數200點、任3個品牌送300點、任4個品牌送400點，吃過5個品牌則贈送500點，每1點均可折抵1元，另外還有機會抽中百元折價券。