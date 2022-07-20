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Acer Day週五開跑 「原子少年」地球將現身近距離互動

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
宏碁亞太區「Acer Day」活動即將盛大開跑，今年特別邀請「原子少年」地球擔任Acer Day台灣區活動代言人及綠色行動大使。圖／宏碁提供
宏碁亞太區「Acer Day」活動即將盛大開跑，今年特別邀請「原子少年」地球擔任Acer Day台灣區活動代言人及綠色行動大使。圖／宏碁提供

迎接暑假，宏碁亞太區「Acer Day」今年恢復實體活動盛大舉辦，特別邀請最近超火紅的「原子少年」地球擔任Acer Day台灣區活動代言人及綠色行動大使，5位成員林佳辰、黃文廷、林煥鈞、周祖安、周子翔將會現身7月22日下午3點於華山文化創意產業園區華山劇場舉辦Acer Day體驗活動，除了分享代言心得、推薦實用筆電新品，也會現場演場改編的Acer Day主題歌曲。

原子少年地球將會在北、中、高3場活動與大家碰面，每場活動限定1,000名，報名成功並於現場參與活動，即有機會享受三重好禮，獎項包括原子少年地球照片卡1套、活動VIP座位、限量限定T-Shirt等。想要現場體驗產品並與地球成員近距離互動的粉絲們，趕快加入「Acer × Predator」LINE官方帳號綁定好友，並完成報名、成功取得個人QR Code入場券，即可現場感受原子少年與Acer新品的超強魅力。若活動名額額滿，也歡迎當天至「Acer Taiwan」官方YouTube頻道收看現場直播。

活動官網：https://acerland.acer.com.tw/activity/page/46

想要現場體驗產品並與地球成員近距離互動的粉絲們，趕快加入「Acer × Predator」LINE官方帳號綁定好友完成報名程序。圖／摘自宏碁活動官網
想要現場體驗產品並與地球成員近距離互動的粉絲們，趕快加入「Acer × Predator」LINE官方帳號綁定好友完成報名程序。圖／摘自宏碁活動官網

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