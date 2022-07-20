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美國西北木偶中心首次海外展 百件世界五大洲戲偶登台

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
「世界在掌上：美國西北木偶中心典藏展」策展人Francisco Carter本月已抵達雲林準備此次展覽。圖／雲林縣政府提供
「世界在掌上：美國西北木偶中心典藏展」策展人Francisco Carter本月已抵達雲林準備此次展覽。圖／雲林縣政府提供

雲林縣年度盛事「雲林國際偶戲節」今年10月登場，縣府文化觀光處提前在9月舉辦「世界在掌上：美國西北木偶中心典藏展」接軌國際，來自歐、亞、非、澳、美世界五大洲，超過百件布袋戲偶，首度海外展出，引領觀眾在雲林布袋戲館暢遊「世界戲偶之旅」。

文化觀光處此次邀請美國西北木偶中心（North West Puppet Center）館長Dmitri Carter及西雅圖美術館策展人Francisco Carter來台策展，Francisco Carter本月已抵達雲林，在雲林布袋戲文化重鎮虎尾展開2個多月台灣生活。

文觀處長陳璧君說，台灣布袋戲是世界偶戲藝術一份子，「如何保有流傳至今的布袋戲藝術價值，並在世界舞台上發出屬於自己的獨特魅力？」她認為「從在地出發、與世界對話」就是解答。

陳璧君說，值得期待的是，國際風貌多樣的布袋戲偶，將與台灣布袋戲創作者、觀眾面對面交流，勢必能激發出跨文化、跨國界火花，種下日後觀摩與學習的機會，最終目標就是將布袋戲文化從台灣意象推向國際舞台。

「世界在掌上：美國西北木偶中心典藏展」展期自9月開跑，展至明年3月，下月6日將有策展人Francisco Carter帶來首場主講活動，為2022國際偶戲節熱身，布袋戲文化愛好者可至雲林布袋戲館一同觀展、參加活動，遊歷偶戲旅程。

今年9月在雲林布袋戲館展出的「世界在掌上：美國西北木偶中心典藏展」現正如火如荼準備中。圖／雲林縣政府提供
今年9月在雲林布袋戲館展出的「世界在掌上：美國西北木偶中心典藏展」現正如火如荼準備中。圖／雲林縣政府提供

布袋戲 雲林 美國

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