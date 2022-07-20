盤點「最會玩跨界」的6款月餅！今年趨勢「強強聯手」

節令催人老，烤肉、月餅即將迎來中秋節。今年中秋月餅除了依循過往的健康、美型、食材創意外，也新添各種結盟與合作，像是台北W飯店與老餅店裕珍馨、風格迥異的兩個品牌碰撞出新火花；高雄英迪格攜手世界麵包冠軍王鵬傑；還有各種大腕品牌或大師創意，讓月餅更有身價。

台北W飯店今年大膽嘗試跨界合作，與裕珍馨的「REMIX馨∙潮」月餅禮盒，包括裕珍馨流心月餅─榛果可可花生及桂花香柚，並首推「潮」吃法，研發兩款混搭調酒，將糕點分切後倒入調酒，讓綿密細緻的日式桃山餅皮完全吸收其風味，濕潤滑順的口感，甜而不膩，也更有層次；或也可以根據酒譜，使用內附的Ｗ調飲器翻玩出多變調酒。兩個品牌中與西、時尚與傳統的碰撞，讓人期待。

台北美福大飯店今年推出三款中秋禮盒，其中的「美福淬月禮盒」與知名百年英國皇室御用茶品牌Wedgwood合作，典雅茶罐盛裝伯爵紅茶，搭配六款風味月餅；還有今年首度推出的「靚月蛋黃酥」禮盒，以及為中秋烤肉而生的「烤肉小滿漢組」。

eslite hotel誠品行旅自2017年起將閱讀概念融入中秋禮盒設計，深獲各界旅人熱烈好評，今年請來藝術家李霽跨界操刀，打造第五冊「食光選集｜植月計畫」中秋禮盒，運用再製的種子紙為介質，隨著種子的生根發芽，帶領旅人種下對於生命與自然循環的體悟，佐以三款質樸雋永的廣式月餅，在佳節時刻感受生生不息的美好力量。

高雄英迪格酒店則與世界麵包冠軍王鵬傑強強聯手，推出獨家限定「盈月流金」中秋禮盒，獨家研發的「菠蘿流心芋頭月餅」，金黃油亮的菠蘿酥皮層次豐盈，包裹著琥珀色的奶皇流沙餡，鹹香濃郁，還有綿密香甜芋泥與軟Q的麻糬，口感超豐富。

台南晶英酒店也首度攜手台北人氣日式甜品店「ISM主義甜時」雙品牌跨界聯名，推出「月光的祝福」達克瓦茲禮盒，內含府城特色「青芒果蜜餞達克瓦茲」及「黑糖海鹽達克瓦茲」，並由名揚國際的剪紙藝術大師楊士毅操刀，透過紙雕展現若隱若現的皎潔滿月。

長榮鳳凰酒店(礁溪)則與朱銘美術館首度合作，獨家聯名推出「鳳凰太極」中秋月餅禮盒，有典藏版與私藏版兩款，私藏版設計簡約俐落，典藏版則以木盒盛裝，木盒蓋可當茶盤，內含月餅、茶包及兩款朱銘美術館獨家聯名訂製杯墊，月餅外盒分別印上經典的「單鞭下勢」、「十字手」、「太極拱門」等太極系列作品。