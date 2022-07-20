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好評續推 暑假線上DIY活動 居家瘋手作

聯合新聞網／ 聯合數位文創
海廢再利用！耍廢教室DIY課程，大人小孩一起製作繽紛石滬。圖／桃園市新屋區愛鄉協會提供
海廢再利用！耍廢教室DIY課程，大人小孩一起製作繽紛石滬。圖／桃園市新屋區愛鄉協會提供

由中華電信基金會主辦的「好厝邊FUN暑假」線上手作活動，讓民眾透過手作DIY仍來認識台灣各角落的溫暖故事，去年廣受好評，今年以「手作的幸福溫度」為主題再度回歸，同樣帶來三項簡單有趣的DIY體驗活動，已全面上線！歡迎有興趣的家長前往觀看。

本年度邀請「台東Katratripulr卡大地布部落」、「桃園市新屋區愛鄉協會」及「台灣玩具圖書館協會」合作，分別推出的DIY體驗活動為「小米豐收串珠吊飾」、「繽紛石滬」及「祈願風鈴」。台東知本Katratripulr卡大地布部落的「小米豐收串珠吊飾」中看見因此「小米」幸福、富足的象徵，成品就像每天都在為家人祈福一樣；桃園市新屋區愛鄉協會的「繽紛石滬」所提倡的是地方創生與海廢再造，再將廢棄物「打掉重練」，就成為繽紛可愛的實用小物；台灣玩具圖書館協會的「祈願風鈴」以玩具回收再利用的概念，用身邊隨手可得的素材，製作成一個滿載願望的祈願風鈴。而今年的DIY活動同樣邀請了知名親子網紅擔任手作小老師，包含「恩恩老師EanTV」、「100種理想」、「吳鳳Rifat」，新陣容讓DIY教學更生動好玩。三組教學影音都已上線，歡迎到網紅的YouTube頻道免費觀看。

由中華電信基金會主辦、聯合數位文創執行執行之「好厝邊FUN暑假－手作的幸福溫度」，放心、安心、健康地度過暑假親子時光！詳情請關注活動官網

DIY 桃園 網紅

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