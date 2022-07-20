好評續推 暑假線上DIY活動 居家瘋手作

由聯合數位文創及新光影城聯手合作引進馬修‧伯恩導演系列作品，最新作品《紅舞鞋》改編自安徒生經典童話，在整體故事架構下描寫女主角在人生道路上面臨工作事業以及戀人關係兩者之間的選擇問題，進而產生內心的糾葛和火花。本週即將在台中新光影城上映！

2022-07-20 14:24