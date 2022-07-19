快訊

深夜重訊／統一集團斥資290億元買下台灣家樂福 穩坐零售業霸主

可頌買3送3、飲料買1送1！「八月堂」首間概念店在新店

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「八月堂」將於7月22日在大坪林開設全球首間概念店。圖／八月堂提供
「八月堂」將於7月22日在大坪林開設全球首間概念店。圖／八月堂提供

自2011年登台至今的「YOKU MOKU」，一直被許多政商名流選為饋贈禮品。近期YOKU MOKU也於天母新光三越2館，打造全新升級的旗艦店。至於以可頌為招牌的「八月堂」，也將於7月22日在大坪林開設全球首間概念店，不僅增添產品路線，還有可頌買3送3、飲品買1送1的開幕限時優惠。

來自日本的甜點品牌「YOKU MOKU」在登台11年之際，於天母新光三越打造全新旗艦店。店內維持品牌一貫的白淨風格，並以藍色馬賽克、日本窯變釉二丁掛、鍍鈦等元素，打造輕奢時尚感。

店內除了供應有多種口味的雪茄蛋捲、餅乾禮盒之外，YOKU MOKU旗艦店也同步提供南青山B.B.lounge直送的蛋糕等甜點。另外品牌也新推出雪茄蛋捲三重奏禮盒、雙層杏仁薄片餅乾、雪茄薄片富拼禮盒等常態性商品；隨著中秋到來，YOKU MOKU今年也推出一夕ㄌ業中秋限定禮盒，包括原味雪茄蛋捲禮盒、金秋綜合禮盒、雙拼禮盒等不同選擇，預計7月21日起上市。

「八月堂」本次所打造的全球首間概念店，鄰近大坪林捷運站，共規劃近百坪的雙層空間，1樓為烘焙咖啡廳，2樓則提供烘焙與日歐餐食，不僅是八月堂的首間街邊概念店，也是品牌首度跨足餐飲領域。

店內提供有法式長棍、海鹽奶油捲、生吐司等多款歐式烘焙麵包，單顆42～60元不等，還有近40款的茶飲與咖啡特調。另外主廚也推出炒松露野菇燉飯、蒜炒干貝義大利麵、炸軟殼蟹金沙燉飯等18道主食餐點，還有多款前菜、湯品，以及火山熔岩肉桂捲、芒果可頌鬆餅等甜點。品牌也預告，未來還會推出大坪林獨家販售的新口味可頌與甜點，讓粉絲們嘗鮮。

為慶祝概念店開幕，7月22日至7月24日期間，12:00、14:00、16:00與18:00等時段，前25名消費者購買指定可頌，可享「買3送3」的優惠，還有「炭焙烏龍茶買1送1」。另外7月25日至8月21日期間，每週的指定時段也會推出不同的飲品優惠，包含美式咖啡買1送1、鮮萃柳橙綠買1送1、香草咖啡拿鐵第2杯半價、奶蓋紅茶第2杯半價等限量方案。另外7月22日起，消費就贈限量口罩，每日限量100個，另外還有多款滿額優惠方案，民眾有機會獲得香氛扣、飲品兌換券、卡滋炸雞兌換券、玻璃隨行杯等不同贈品。

八月堂概念店提供有多款義大利麵、燉飯等主食餐點。圖／八月堂提供
八月堂概念店提供有多款義大利麵、燉飯等主食餐點。圖／八月堂提供
八月堂限時限量推出「可頌買3送3」的優惠。圖／八月堂提供
八月堂限時限量推出「可頌買3送3」的優惠。圖／八月堂提供
「YOKU MOKU」在登台11年之際，於天母新光三越打造全新旗艦店。圖／YOKU MOKU提供
「YOKU MOKU」在登台11年之際，於天母新光三越打造全新旗艦店。圖／YOKU MOKU提供

品牌 咖啡廳 甜點

延伸閱讀

新店69歲翁開車載女兒自撞 車頭全毀幸無傷

找鄭文燦、林右昌當南北戰區督導 葉元之批林佳龍巨嬰

疫情回穩加父親節商機 台中商場、餐廳推優惠、開新店

影／新店毒蟲肉身阻擋國中女同學下公車 出拳毆打乘客

相關新聞

可頌買3送3、飲料買1送1！「八月堂」首間概念店在新店

自2011年登台至今的「YOKU MOKU」，一直被許多政商名流選為饋贈禮品。近期YOKU MOKU也於天母新光三越2館...

一隻雞拆26個部位 「燒鳥狂想曲」套餐從雞冠吃到尾

主打「日式燒鳥（焼き鳥）」的「燒鳥狂想曲Birdy」，即將於7月21日正式於台北春大直開幕。店內標榜以獨家客製化的「雪嚴...

告白必勝！Jo Malone推最強禮盒 香氛鮮花一次擁有

七夕情人節，也是告白的最佳時機，想要告白必勝，英國香氛品牌Jo Malone London，此次推出最強的「情人節限定香...

LINE購物推全新改版「直播購物平台」！「直播盛典」活動同步開跑

把握夏季直播購物商機，LINE購物推出全新改版的「+1牌卡」與「子母畫面」兩項直播購物功能，同步宣布「直播盛典 購狂購賺...

全台第一家「寵物友善設計」的旅館 毛孩可上床入泳池

「悠遊國旅」住宿優惠補助7月15日上路，高雄多野樂旅館搶攻毛孩商機，8月底前入住，再享高雄市政府加碼補助，最高每...

野老朝雄「CONNECT連結」展 台日共創祈福千紙鶴

日本圖紋藝術家野老朝雄，使用三種不同的方形拼組成的「組市松紋」圖紋設計2020東京奧運會徽，在許多人心中留下深刻印象。這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。