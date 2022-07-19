可頌買3送3、飲料買1送1！「八月堂」首間概念店在新店

自2011年登台至今的「YOKU MOKU」，一直被許多政商名流選為饋贈禮品。近期YOKU MOKU也於天母新光三越2館，打造全新升級的旗艦店。至於以可頌為招牌的「八月堂」，也將於7月22日在大坪林開設全球首間概念店，不僅增添產品路線，還有可頌買3送3、飲品買1送1的開幕限時優惠。

來自日本的甜點品牌「YOKU MOKU」在登台11年之際，於天母新光三越打造全新旗艦店。店內維持品牌一貫的白淨風格，並以藍色馬賽克、日本窯變釉二丁掛、鍍鈦等元素，打造輕奢時尚感。

店內除了供應有多種口味的雪茄蛋捲、餅乾禮盒之外，YOKU MOKU旗艦店也同步提供南青山B.B.lounge直送的蛋糕等甜點。另外品牌也新推出雪茄蛋捲三重奏禮盒、雙層杏仁薄片餅乾、雪茄薄片富拼禮盒等常態性商品；隨著中秋到來，YOKU MOKU今年也推出一夕ㄌ業中秋限定禮盒，包括原味雪茄蛋捲禮盒、金秋綜合禮盒、雙拼禮盒等不同選擇，預計7月21日起上市。

「八月堂」本次所打造的全球首間概念店，鄰近大坪林捷運站，共規劃近百坪的雙層空間，1樓為烘焙咖啡廳，2樓則提供烘焙與日歐餐食，不僅是八月堂的首間街邊概念店，也是品牌首度跨足餐飲領域。

店內提供有法式長棍、海鹽奶油捲、生吐司等多款歐式烘焙麵包，單顆42～60元不等，還有近40款的茶飲與咖啡特調。另外主廚也推出炒松露野菇燉飯、蒜炒干貝義大利麵、炸軟殼蟹金沙燉飯等18道主食餐點，還有多款前菜、湯品，以及火山熔岩肉桂捲、芒果可頌鬆餅等甜點。品牌也預告，未來還會推出大坪林獨家販售的新口味可頌與甜點，讓粉絲們嘗鮮。