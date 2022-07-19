可頌買3送3、飲料買1送1！「八月堂」首間概念店在新店
自2011年登台至今的「YOKU MOKU」，一直被許多政商名流選為饋贈禮品。近期YOKU MOKU也於天母新光三越2館，打造全新升級的旗艦店。至於以可頌為招牌的「八月堂」，也將於7月22日在大坪林開設全球首間概念店，不僅增添產品路線，還有可頌買3送3、飲品買1送1的開幕限時優惠。
來自日本的甜點品牌「YOKU MOKU」在登台11年之際，於天母新光三越打造全新旗艦店。店內維持品牌一貫的白淨風格，並以藍色馬賽克、日本窯變釉二丁掛、鍍鈦等元素，打造輕奢時尚感。
店內除了供應有多種口味的雪茄蛋捲、餅乾禮盒之外，YOKU MOKU旗艦店也同步提供南青山B.B.lounge直送的蛋糕等甜點。另外品牌也新推出雪茄蛋捲三重奏禮盒、雙層杏仁薄片餅乾、雪茄薄片富拼禮盒等常態性商品；隨著中秋到來，YOKU MOKU今年也推出一夕ㄌ業中秋限定禮盒，包括原味雪茄蛋捲禮盒、金秋綜合禮盒、雙拼禮盒等不同選擇，預計7月21日起上市。
「八月堂」本次所打造的全球首間概念店，鄰近大坪林捷運站，共規劃近百坪的雙層空間，1樓為烘焙咖啡廳，2樓則提供烘焙與日歐餐食，不僅是八月堂的首間街邊概念店，也是品牌首度跨足餐飲領域。
店內提供有法式長棍、海鹽奶油捲、生吐司等多款歐式烘焙麵包，單顆42～60元不等，還有近40款的茶飲與咖啡特調。另外主廚也推出炒松露野菇燉飯、蒜炒干貝義大利麵、炸軟殼蟹金沙燉飯等18道主食餐點，還有多款前菜、湯品，以及火山熔岩肉桂捲、芒果可頌鬆餅等甜點。品牌也預告，未來還會推出大坪林獨家販售的新口味可頌與甜點，讓粉絲們嘗鮮。
為慶祝概念店開幕，7月22日至7月24日期間，12:00、14:00、16:00與18:00等時段，前25名消費者購買指定可頌，可享「買3送3」的優惠，還有「炭焙烏龍茶買1送1」。另外7月25日至8月21日期間，每週的指定時段也會推出不同的飲品優惠，包含美式咖啡買1送1、鮮萃柳橙綠買1送1、香草咖啡拿鐵第2杯半價、奶蓋紅茶第2杯半價等限量方案。另外7月22日起，消費就贈限量口罩，每日限量100個，另外還有多款滿額優惠方案，民眾有機會獲得香氛扣、飲品兌換券、卡滋炸雞兌換券、玻璃隨行杯等不同贈品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言