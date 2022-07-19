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積家鑽表上手 Amanda seyfried一秒變身美艷巨星
相傳只要當流星出現時馬上許願，願望常能成真。積家（Jaeger-LeCoultre）邀請品牌好友、女星Amanda Seyfried拍攝了一只短片《In Pursuit of Chance》，透過手上的約會系列流星珠寶表，一秒摘「星」、美艷動人。
Amanda Seyfried表示，她非常喜歡拍攝這部短片，因為影片像似她的人生寫照。「對我而言，流星象徵著變化，賦予我們希望。每次我對著流星許願時，我都深信奇蹟將會發生。透過許願我挑戰自己，讓自己的生命有所改變，而我感到宇宙也在幫助我。」
影片的拍攝地點在西班牙的巴賽隆納，Amanda Seyfried在一處奇幻的建築中面對流星許願，同時手上配戴了新款Rendez-Vous Dazzling Star約會系列流星珠寶腕表，她在沉思中赫然理解了：流星其實是讓願望的催化劑，而當她重新凝視表款時，一顆流星同時劃越表盤，最終讓她回到現實，追尋自己想望的道路與目標。
這枚表款以36毫米的玫瑰金表殼搭配了藍色砂金石的面盤，外圈並以爪鑲鑲嵌以36顆鑽石，新款的積家自製734型上鍊機芯具備了特殊功能：一個「流星」符號將採隨機出現、瞬間即逝的形式讓其配戴者感受到曼妙與靈動。平均每小時將出現4-6次不等。表款將有皮革表帶與全鑲鑽玫瑰金錶帶兩種組合，各鑲181顆鑽石總重約3.48克拉，與617顆鑽石總重約8.36克拉，皮表帶款式訂價約256萬元，鏈帶款價格則需店洽。
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