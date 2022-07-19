積家鑽表上手 Amanda seyfried一秒變身美艷巨星

相傳只要當流星出現時馬上許願，願望常能成真。積家（Jaeger-LeCoultre）邀請品牌好友、女星Amanda Seyfried拍攝了一只短片《In Pursuit of Chance》，透過手上的約會系列流星珠寶表，一秒摘「星」、美艷動人。

Amanda Seyfried表示，她非常喜歡拍攝這部短片，因為影片像似她的人生寫照。「對我而言，流星象徵著變化，賦予我們希望。每次我對著流星許願時，我都深信奇蹟將會發生。透過許願我挑戰自己，讓自己的生命有所改變，而我感到宇宙也在幫助我。」

影片的拍攝地點在西班牙的巴賽隆納，Amanda Seyfried在一處奇幻的建築中面對流星許願，同時手上配戴了新款Rendez-Vous Dazzling Star約會系列流星珠寶腕表，她在沉思中赫然理解了：流星其實是讓願望的催化劑，而當她重新凝視表款時，一顆流星同時劃越表盤，最終讓她回到現實，追尋自己想望的道路與目標。