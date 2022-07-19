聽新聞
test
0:00 / 0:00
告白必勝！Jo Malone推最強禮盒 香氛鮮花一次擁有
七夕情人節，也是告白的最佳時機，想要告白必勝，英國香氛品牌Jo Malone London，此次推出最強的「情人節限定香氛愛情花盒」，一盒霸氣的禮盒中，含有香氛與鮮花，一送出手就是讓人秒淪陷；而線上官網還另外推出心形禮盒、英國設計師 Richard Quinn合作的包裝禮盒。
Jo Malone London最擅長製造浪漫感，此次在全台8家指定專櫃，於限定時間裡，購買任兩款100ml香水，能免費預訂限量情人節香氛愛情花盒包裝服務，數量有限，超浮誇禮盒中，除了有兩款香水外，還有滿滿的鮮花，真是一打開就會發出「驚嘆聲！」
在線上官網，從7月29日推出輕巧愛心糅香組禮盒，搭配三款對香糅合，以及愛心型禮盒，推薦送給女生的清新花果香調組，包括英國梨與小蒼蘭香水與罌粟花與大麥香水︑送給男生可選木質紳士香調組，內含烏木與佛手柑芳醇香水與鼠尾草與海鹽香水，以及推薦男女皆能使用的糅香木質果香調組，有著經典的英國梨與小蒼蘭香水與鼠尾草與海鹽香水。
另外即日起，在實體專櫃或線上官網，凡消費滿6千元並含任一款100ml香水，即可獲贈限量款Richard Quinn設計師系列花卉圖騰禮盒包裝服務，共有三款限量禮盒，有著大膽的花卉圖騰，搭配襯紙、緞帶與禮物卡，充滿時髦調性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言