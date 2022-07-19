LINE購物推全新改版「直播購物平台」！「直播盛典」活動同步開跑

把握夏季直播購物商機，LINE購物推出全新改版的「+1牌卡」與「子母畫面」兩項直播購物功能，同步宣布「直播盛典 購狂購賺點」活動起跑，即日起至8月9日每日接力推出強檔賺點回饋直播節目，活動全檔期總計將送出LINE POINTS超過2,000萬點。LINE購物也首度邀請鳳小岳以百變造型擔任暑期大檔「搖百購物季」廣告主角，即日起至10月14日用戶完成踩點任務就有機會獲得好康優惠。

LINE購物全新改版的直播購物功能於今天（7月19日）上線，用戶只要加入直播主的官方帳號或是「LINE購物直播」官方帳號，都可體驗到更便利的購物流程。在直播間裡，用戶可直接點擊介面上的商品或+1牌卡，或是按所需數量輸入「+2、+3」等數字，商品便將自動加入購物車，到購物車就能直接結帳完成交易；子母畫面的直播介面，讓用戶可以邊滑手機聊天、邊看直播搶好康。

直播購物是社群電商的一種形式，有「隨播隨買」的特性，搭配直播主的叫賣能力、與粉絲互動炒熱買氣，因此也有單場直播創下刷單破千萬元的超高業績。LINE購物自去年開始試營運直播商務，直播場次已超過1,800場、直播銷售的平均轉換率高達10%，截至今年6月底LINE購物直播所運營的直播節目總觀看人次超過2,700萬，其中主推的「+1」喊單功能，使用次數一分鐘最多555次、直播留言一分鐘最高累積1,479筆。

LINE購物「直播盛典」即日起至8月9日共有3波段點數回饋活動，不僅可以買到人氣直播主推薦的優惠好物，下單還可獲得最高10% LINE POINTS回饋。即日起至7月25日LINE購物直播精選13位直播主組成「直播名人堂」，推出單日加碼LINE POINTS 8%回饋；7月26日至8月2日再加碼指定時段瘋搶千萬點數紅包，整個直播盛典活動期間將有50組直播主參與、總計將送出超過LINE POINTS 2,000萬點。

LINE購物直播於7月19日至8月9日邀請全方位運動、JingJing派對、Dephie、天后闆妹共4組人氣直播主分別與胡小禎、李佩甄、張可昀（小甜甜）、小鐘等4位藝人共同組隊票選活動，讓粉絲為喜愛的直播組合投出支持的一票，參加投票還有機會抱走最大獎LINE POINTS 11,000點。此外，4隊人氣直播組合更將於7月28日、7月29日、8月1日、8月2日合體主持直播購物節目，當日將推出超強的商品優惠，再加碼LINE POINTS最高10%點數回饋。

此外，為了讓用戶體驗LINE購物直播全新的便利「+1」喊單功能，LINE購物直播自製節目「直播褔利社」將分別於7月21日、7月27日、8月3日、 8月5日、8月9日推出驚喜1元商品免運限時限量活動。