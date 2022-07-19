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這不是波本 奢華裸麥美威「口哨豬」3款年份登台

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
酩悅軒尼詩台灣分公司董事總經理江岳昀，宣布正式導入口哨豬。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
酩悅軒尼詩台灣分公司董事總經理江岳昀，宣布正式導入口哨豬。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

來自美國、榮獲北美高端奢華裸麥威士忌（Ultra-Premium and Luxury Rye Whiskey）第一名的品牌口哨豬（WHISTELPIG），即日起由官方合作夥伴酩悅軒尼詩導入台灣。這次一口氣導入3個不同年份的酒款，包括口哨豬10年小批次裸麥威士忌、口哨豬12年舊世界紅酒桶裸麥威士忌、口哨豬15年佛蒙特莊園桶裸麥威士忌，以突破性的釀製工藝寵愛全台威士忌愛好者的味蕾。

遠離傳統美國威士忌聚集地，傳奇製酒師戴夫．皮克雷爾（Dave Pickerell）與夥伴，2007年決定在美國東北部的佛蒙特州購入一座擁有150年歷史、占地200公頃的農場，作為裸麥威士忌夢工廠的發源地，並創建「口哨豬」這個沒有家族傳統束縛的品牌。在這裡，戴夫．皮克雷爾與一群為了推廣裸麥威士忌的熱血青年，盡情發揮無限的創意，歷經無數次大膽的實驗，融合在地原料與獨立的釀酒工藝，並於自家農莊手工裝瓶，打造膾炙人口的裸麥威士忌。

酩悅軒尼詩一口氣導入3個不同年份的酒款，分別是口哨豬10年小批次裸麥威士忌（建議售價2,400元）、口哨豬12年舊世界紅酒桶裸麥威士忌（建議售價3,600元）、口哨豬15年佛蒙特莊園桶裸麥威士忌（建議售價6,000元）（右起）。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
酩悅軒尼詩一口氣導入3個不同年份的酒款，分別是口哨豬10年小批次裸麥威士忌（建議售價2,400元）、口哨豬12年舊世界紅酒桶裸麥威士忌（建議售價3,600元）、口哨豬15年佛蒙特莊園桶裸麥威士忌（建議售價6,000元）（右起）。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

口哨豬重新定義了裸麥威士忌，打破了辛辣粗曠的既定印象，以最純粹濃郁的裸麥風味展現酒液與長時間熟成的極致平衡。此次導入台灣的口哨豬10年小批次裸麥威士忌（WHISTLEPIG Small Batch Rye——Age 10 Years），正是口哨豬的經典酒款，以裸麥為原料，小批次調和釀造裝瓶，並在炙燒過的美國白橡木桶中熟成10年，自推出便獲得極佳好評，曾拿下《Wine Enthusiast》雜誌裸麥威士忌96分。純粹而帶有強烈辛香料風味的10年小批次裸麥威士忌，非常適合用來調經典美式調酒，例如Old Fashion。

口哨豬10年小批次裸麥威士忌，純粹而帶有強烈辛香料風味，是品牌經典風格代表。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
口哨豬10年小批次裸麥威士忌，純粹而帶有強烈辛香料風味，是品牌經典風格代表。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

口哨豬12年舊世界紅酒桶裸麥威士忌（WHISTLEPIG Old World Rye——Age 12 Years）將融合了三種風味的窖藏酒款，於全新美國橡木桶12年陳釀後，再分別換至馬德拉桶（63%）、蘇玳桶（30%）與波特桶（7%）中，風味如交響樂般層層堆疊，散發出濃郁的水果和香料氣息。

口哨豬品牌發表會於陽明山美軍俱樂部（Brick Yard 33）舉行。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
口哨豬品牌發表會於陽明山美軍俱樂部（Brick Yard 33）舉行。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

口哨豬15年佛蒙特莊園桶裸麥威士忌（WHISTLEPIG Vermont Estate Oak Rye——Age 15 Years）在佛蒙特木桶中陳釀，而由傳奇釀酒師特製的烘烤方式則讓裸麥的風味更加飽滿富有深度，《Wine Enthusiast》雜誌更是給予97分的高分認可。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

品牌 美國

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