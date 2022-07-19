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原子少年最愛香氣曝光 嬌蘭法式花園在華山加碼送香水
近期最火熱的話題莫過於「原子少年」，雖然昨天宣布總冠軍由天王星獲得，但是同樣人氣超高的地球，也成為新寵兒。法國嬌蘭為慶祝「花草水語系列」香氛升級上市，在全台巡迴舉辦「BEE GARDEN法式花園」活動，7月21至24日將在華山創意園區登場，其中7月23日將邀來原子少年－地球快閃演出，佳辰、文廷、祖安、子翔、煥鈞五位成員也將介紹自己最愛的花草水語淡香水款式，嬌蘭則是加碼送好禮。
嬌蘭打造的BEE GARDEN法式花園，呈現出法式花園風情，以花草水語淡香水、皇家蜂王乳保養以及KISSKISS法式之吻唇膏為主角，打造三大蜜境體驗區，並能讓參觀者完整體驗。
此次在華山登場，還加碼送好禮，7月23日原子少年日，前來華山嬌蘭Bee Garden法式花園完成闖關挑戰並體驗新品，前100名即可獲得限量體驗禮「蜂印蜜意手環」#地球紅，將原子少年pick的花草水語淡香水疊香噴在手環上帶回家。
活動期間每天前100名體驗者，加碼送SUPER AQUA極地湧泉面膜與花草水語針管香水；現場出示加入官方LINE好有畫面，可領取嬌蘭明星產品試用包或花草水語針管香水；現場購買花草水語淡香水任二，即享「花草水語淡香水7.5ml」或「蜂印蜜意擴香陶瓷組」二選一；現場消費滿12,000元，加碼送獨家蒸臉儀（數量有限）。
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