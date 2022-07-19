快訊

賈永婕發千字文 一通關鍵電話為失智母財庫止血

花滑／羽生結弦宣布「選手退役」 將轉戰職業繼續滑冰生涯

高嘉瑜參加陳時中記者會 「上台卻秒下台」原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

原子少年最愛香氣曝光 嬌蘭法式花園在華山加碼送香水

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
法國嬌蘭打造「BEE GARDEN法式花園」活動，7月21至24日將在華山創意園區登場，其中7月23日將邀來原子少年－地球快閃演出。圖／嬌蘭提供
法國嬌蘭打造「BEE GARDEN法式花園」活動，7月21至24日將在華山創意園區登場，其中7月23日將邀來原子少年－地球快閃演出。圖／嬌蘭提供

近期最火熱的話題莫過於「原子少年」，雖然昨天宣布總冠軍由天王星獲得，但是同樣人氣超高的地球，也成為新寵兒。法國嬌蘭為慶祝「花草水語系列」香氛升級上市，在全台巡迴舉辦「BEE GARDEN法式花園」活動，7月21至24日將在華山創意園區登場，其中7月23日將邀來原子少年－地球快閃演出，佳辰、文廷、祖安、子翔、煥鈞五位成員也將介紹自己最愛的花草水語淡香水款式，嬌蘭則是加碼送好禮。

嬌蘭打造的BEE GARDEN法式花園，呈現出法式花園風情，以花草水語淡香水、皇家蜂王乳保養以及KISSKISS法式之吻唇膏為主角，打造三大蜜境體驗區，並能讓參觀者完整體驗。

此次在華山登場，還加碼送好禮，7月23日原子少年日，前來華山嬌蘭Bee Garden法式花園完成闖關挑戰並體驗新品，前100名即可獲得限量體驗禮「蜂印蜜意手環」#地球紅，將原子少年pick的花草水語淡香水疊香噴在手環上帶回家。

活動期間每天前100名體驗者，加碼送SUPER AQUA極地湧泉面膜與花草水語針管香水；現場出示加入官方LINE好有畫面，可領取嬌蘭明星產品試用包或花草水語針管香水；現場購買花草水語淡香水任二，即享「花草水語淡香水7.5ml」或「蜂印蜜意擴香陶瓷組」二選一；現場消費滿12,000元，加碼送獨家蒸臉儀（數量有限）。

於法國嬌蘭「BEE GARDEN法式花園」華山活動現場，購買花草水語淡香水任二，即享「花草水語淡香水7.5ml」。圖／嬌蘭提供
於法國嬌蘭「BEE GARDEN法式花園」華山活動現場，購買花草水語淡香水任二，即享「花草水語淡香水7.5ml」。圖／嬌蘭提供
於法國嬌蘭「BEE GARDEN法式花園」華山活動期間，每天前100名體驗者，加碼送SUPER AQUA極地湧泉面膜與花草水語針管香水」。圖／嬌蘭提供
於法國嬌蘭「BEE GARDEN法式花園」華山活動期間，每天前100名體驗者，加碼送SUPER AQUA極地湧泉面膜與花草水語針管香水」。圖／嬌蘭提供
法國嬌蘭「BEE GARDEN法式花園」7月23原子少年日，前來完成闖關挑戰並體驗，前100名可獲得限量體驗禮「蜂印蜜意手環」#地球紅。圖／嬌蘭提供
法國嬌蘭「BEE GARDEN法式花園」7月23原子少年日，前來完成闖關挑戰並體驗，前100名可獲得限量體驗禮「蜂印蜜意手環」#地球紅。圖／嬌蘭提供

快閃 法國

延伸閱讀

幸運拉環、阿倍野熊牆！「近鐵電車快閃店」進駐華山

保障玩家權益 應揭露遊戲轉蛋中獎率 違者最重罰50萬

全台唯一高粱調酒吧！金門酒廠KK Bar 華山快閃45天

台灣茶香躍國際！花蓮潘雨晴奪下香水奧斯卡獨立設計獎

相關新聞

野老朝雄「CONNECT連結」展 台日共創祈福千紙鶴

日本圖紋藝術家野老朝雄，使用三種不同的方形拼組成的「組市松紋」圖紋設計2020東京奧運會徽，在許多人心中留下深刻印象。這...

蝦皮購物線上婦幼展最高折1,000！再加碼童書展66折起

7月中旬的炙熱艷陽加上偶爾的傾盆大雨，外出採買辛苦加倍，蝦皮購物線上婦幼展、童書展即日起至7月21日同步開跑，祭出婦嬰用...

PRADA七夕精選包 用耀眼金色點綴浪漫尊貴感

每年時尚品牌都會為七夕情人節推出特殊的形象廣告，搭配推薦單品營造出浪漫甜美的氛圍，感染力十足。今年PRADA主打金色調，...

全聯父親節送健康 營養保健品7.9折起 實用家電500點換購3.7折起

一轉眼7月過了一大半，父親節也近在眼前，不管是哪個類型的老爸，「健康」都是最需要被家人關心的重點。全聯於7月22日起至8...

哥吉拉來也不怕 這德國工藝好物把收藏「鎖」好好

心愛的收藏總需要自己顧好，一旦臨時家中有親戚或友人來訪，也無須擔心會否被外人翻動、誤觸而心疼。公仔可以收納在玩具盒、防塵...

山下智久 X 寶格麗MV正式釋出 取景銀座旗艦店輕奢傳情

夏日常是浪漫的定情季節，寶格麗（BVLGARI）推出全新ROMA AMOR婚戒形象廣告，並邀請品牌代言人山下智久拍攝了一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。