原子少年最愛香氣曝光 嬌蘭法式花園在華山加碼送香水

近期最火熱的話題莫過於「原子少年」，雖然昨天宣布總冠軍由天王星獲得，但是同樣人氣超高的地球，也成為新寵兒。法國嬌蘭為慶祝「花草水語系列」香氛升級上市，在全台巡迴舉辦「BEE GARDEN法式花園」活動，7月21至24日將在華山創意園區登場，其中7月23日將邀來原子少年－地球快閃演出，佳辰、文廷、祖安、子翔、煥鈞五位成員也將介紹自己最愛的花草水語淡香水款式，嬌蘭則是加碼送好禮。

嬌蘭打造的BEE GARDEN法式花園，呈現出法式花園風情，以花草水語淡香水、皇家蜂王乳保養以及KISSKISS法式之吻唇膏為主角，打造三大蜜境體驗區，並能讓參觀者完整體驗。

此次在華山登場，還加碼送好禮，7月23日原子少年日，前來華山嬌蘭Bee Garden法式花園完成闖關挑戰並體驗新品，前100名即可獲得限量體驗禮「蜂印蜜意手環」#地球紅，將原子少年pick的花草水語淡香水疊香噴在手環上帶回家。