《紅舞鞋》經典改編搬上大銀幕 海苔熊映後座談會和你一起深度剖析

由聯合數位文創及新光影城聯手合作引進馬修‧伯恩導演系列作品，最新作品《紅舞鞋》改編自安徒生經典童話，在整體故事架構下描寫女主角在人生道路上面臨工作事業以及戀人關係兩者之間的選擇問題，進而產生內心的糾葛和火花。本週即將在台中新光影城上映！

就如同《紅舞鞋》女主角所面臨的人生課題，許多人在自己的人生旅途上有會有所迷惘，有所抉擇；主辦單位為了響應這次的主題，特別邀請知名心理講師—海苔熊和大家在電影會後見面，以童話分析的角度，帶領觀眾一起進入這個神秘又深奧的心理世界。

馬修‧伯恩另外一齣經典顛覆之作《天鵝湖》現正熱映中！圖/聯合數位文創提供

海苔熊在心理學的領域中特別擅長在親密關係、兩性關係以及「幸福」感的研究，在工作與戀愛之間的選擇特別可以透過這次的座談會得到一定程度的方向和想法，相信觀眾可以在觀影的同時，透過深度的解析有不一樣的體悟。主題專場活動入場即贈送WAT 美人蜜蘋果氣泡雞尾酒，數量有限，送完為止！

馬修‧伯恩導演另外一齣經典改編力作《天鵝湖》現正熱映中！本次天鵝湖的改編作品有別於傳統天鵝湖的演出，而是以「男版」天鵝胡的方式呈現在觀眾面前，在內容中討論自我認同、性別認同…等話題！受到廣大迴響，看完的觀眾紛紛表示：「帶領本世紀的主流之作」！「絕對顛覆過去對天鵝湖的想像」！

除了主題專場，也有一般播映場次，場次有限、喜歡的觀眾可得好好把握難得的機會。更多資訊請上新光影城或 瘋活動官網 查詢。

購票資訊可洽：

《天鵝湖》新光影城售票： https://pse.is/49nz4z