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蝦皮購物線上婦幼展最高折1,000！再加碼童書展66折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物線上婦幼展、童書展即日起至7月21日開跑，活動期間天天狂灑最高現折1,000元購物金，不限金額下單再抽Dyson吹風機。圖／蝦皮購物提供
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7月中旬的炙熱艷陽加上偶爾的傾盆大雨，外出採買辛苦加倍，蝦皮購物線上婦幼展、童書展即日起至7月21日同步開跑，祭出婦嬰用品下殺3折起、精選童書66折起，活動期間天天狂灑購物金，最高現折1,000元，不限金額下單再抽Dyson吹風機；爸媽在個人社群網頁分享必買好物並標記好友接力，就有機會免費獲得蝦寶媽育兒箱，尿布、童書、洗浴用品等精選好物。活動期間蝦皮購物再加碼天天凌晨0點、中午12點、晚上8點送優惠，7月19日蝦幣20倍送、7月20日狂灑5折券、7月21日狂灑1折券接力上線。

蝦皮購物線上婦幼展、童書展即日起至7月21日開跑，推出Hoppi嬰兒純水濕紙巾現省1,550元、一片式哺乳內衣破盤價139元、Mustela慕之孕孕期好神組活動價2,800再送旅行組、小獅王辛巴蘊蜜質金玻璃寬口防脹氣奶瓶優惠價66折等優惠；原價破20,000元的小獅王辛巴頂級蘊孕組活動期間優惠價14,999元，再送行李箱。

蝦皮購物更精選育嬰神器推出超殺優惠，英國Shnuggle月亮澡盆限量下殺1,099元、康貝Combi電動磨甲機千元有找、Chicco洗屁屁神器寶寶可樂椅現省900元、nookums安撫奶嘴玩偶優惠價546元、費雪可愛動物震動安撫躺椅加感官小刺蝟優惠價2,868元、口水巾超值福袋優惠42折；原價21,330元的Sesto戶外貼心組，活動期間優惠價7,849元就可買到含T型扶手、收納袋、蚊帳、後掛包又能輕鬆秒收的嬰兒手推車；JOIE meet tilt 0～4歲雙向汽座3,000元有找；還有外出遛兒必備小物，ONEDER Disney系列防蚊貼特惠價159元、PARA’KITO天然植萃防蚊噴霧下殺7折、小超人黑色兒童口罩特惠價129元等。此外，蝦皮購物更推出整點夯品瘋搶1元起的活動。

線上童書展推出幼幼撕不破經典故事小小書優惠價133元、原價650元的小手點讀互動認知圖鑑FOOD超人優惠價435元、Jollybaby觸摸布書破盤價115元，小康軒幼小銜接進階練習本、幼福小百科童書下殺百元有找。

蝦皮購物「線上婦幼展」即日起至7月21日開跑，幼幼撕不破小小書－經典故事組優惠價133元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「線上婦幼展」即日起至7月21日開跑，幼幼撕不破小小書－經典故事組優惠價133元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「線上婦幼展」即日起至7月21日開跑，小獅王辛巴頂級蘊孕組優惠14,999元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「線上婦幼展」即日起至7月21日開跑，小獅王辛巴頂級蘊孕組優惠14,999元。圖／蝦皮購物提供

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