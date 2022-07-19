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PRADA七夕精選包 用耀眼金色點綴浪漫尊貴感

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
今年七夕，PRADA主打金色調，將旗下熱賣商品都換上亮眼的金色，華麗迷人，而MIU MIU則是以充滿女人味的標誌性設計來彰顯此節日的幸福感。圖／PRADA、MIU MIU提供
今年七夕，PRADA主打金色調，將旗下熱賣商品都換上亮眼的金色，華麗迷人，而MIU MIU則是以充滿女人味的標誌性設計來彰顯此節日的幸福感。圖／PRADA、MIU MIU提供

每年時尚品牌都會為七夕情人節推出特殊的形象廣告，搭配推薦單品營造出浪漫甜美的氛圍，感染力十足。今年PRADA主打金色調，將旗下熱賣商品都換上亮眼的金色，華麗迷人，而MIU MIU則是以充滿女人味的標誌性設計來彰顯此節日的幸福感。

PRADA運用金色重新詮釋了多款包款，像是Re-Edition 2005複刻Hobo包、水桶包以及新款手拿包等，其中一款還搭配了滿滿的水晶寶石，閃爍耀眼的光芒。其他像是三角logo髮夾、髮箍、男裝肩背包、帽子等，也都有金色款可以選擇，也象徵著在戀人的眼中，每個人都是尊貴的存在，全系列於台北101和微風廣場店限定販售。

而MIU MIU則是精選了Miu Wander包款和皮革手拿包，以品牌標誌性Matelassé皮革打造的包身，再配上粉色、湖藍色、象牙白色及紅色的色彩，可愛俏皮又優雅柔美，手拎或背上肩都很好看，是近來許多女星的新歡代表。其他像是緞面芭蕾平底鞋、短褲、珠寶、髮夾、漁夫帽及MIU MIU徽標裝飾的太陽鏡等單品，也同樣很適合作為七夕好禮。

Miu Ballet綢緞芭蕾舞鞋，32,500元。圖／MIU MIU提供
Miu Ballet綢緞芭蕾舞鞋，32,500元。圖／MIU MIU提供
金色棒球帽，57,000元。圖／PRADA提供
金色棒球帽，57,000元。圖／PRADA提供
金色髮夾，24,000元。圖／PRADA提供
金色髮夾，24,000元。圖／PRADA提供
Miu Wander Matelassé納帕軟皮革手提肩背包，67,000元。圖／MIU MIU提供
Miu Wander Matelassé納帕軟皮革手提肩背包，67,000元。圖／MIU MIU提供
韓國女星張員瑛示範Miu Wander Matelassé納帕軟皮革手提肩背包。圖／摘自IG
韓國女星張員瑛示範Miu Wander Matelassé納帕軟皮革手提肩背包。圖／摘自IG
金色髮箍，33,000元。圖／PRADA提供
金色髮箍，33,000元。圖／PRADA提供
PRADA Hobo包款飾以水晶寶石，80,000元。圖／PRADA提供
PRADA Hobo包款飾以水晶寶石，80,000元。圖／PRADA提供
男裝金色肩背包，75,000元。圖／PRADA提供
男裝金色肩背包，75,000元。圖／PRADA提供
PRADA今年七夕推薦金色系單品。圖／PRADA提供
PRADA今年七夕推薦金色系單品。圖／PRADA提供
Matelassé納帕軟皮革手拿包，77,000元。圖／MIU MIU提供
Matelassé納帕軟皮革手拿包，77,000元。圖／MIU MIU提供

標誌 七夕

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