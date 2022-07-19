PRADA七夕精選包 用耀眼金色點綴浪漫尊貴感

每年時尚品牌都會為七夕情人節推出特殊的形象廣告，搭配推薦單品營造出浪漫甜美的氛圍，感染力十足。今年PRADA主打金色調，將旗下熱賣商品都換上亮眼的金色，華麗迷人，而MIU MIU則是以充滿女人味的標誌性設計來彰顯此節日的幸福感。

PRADA運用金色重新詮釋了多款包款，像是Re-Edition 2005複刻Hobo包、水桶包以及新款手拿包等，其中一款還搭配了滿滿的水晶寶石，閃爍耀眼的光芒。其他像是三角logo髮夾、髮箍、男裝肩背包、帽子等，也都有金色款可以選擇，也象徵著在戀人的眼中，每個人都是尊貴的存在，全系列於台北101和微風廣場店限定販售。