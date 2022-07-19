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全聯父親節送健康 營養保健品7.9折起 實用家電500點換購3.7折起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
看好父親節送禮商機，全聯推出眾多精補品、保健營養品指定商品全聯價7.9折起。圖／全聯福利中心提供
看好父親節送禮商機，全聯推出眾多精補品、保健營養品指定商品全聯價7.9折起。圖／全聯福利中心提供

一轉眼7月過了一大半，父親節也近在眼前，不管是哪個類型的老爸，「健康」都是最需要被家人關心的重點。全聯於7月22日起至8月8日推出「健康百分爸」檔期，網羅補充體力的精補品、保健營養品，還有必買配件單品與生活日用品，指定品項全聯價7.9折起。父親節前夕8月5日至8月8日，全台全聯實體門市還推出4款現貨蛋糕，免排隊預購也能開心過節。

針對不同風格的爸爸，全聯即日起至8月18日也推出父親節預購商品，集結居家、廚電及3C系列精選好禮，包括「飛利浦熱穿透氣旋數位大白健康氣炸鍋6.2L」、「Sodastream COOL氣泡水機」、「Style Athlete II軀幹定位調整椅升級版」、「Honeywell PM2.5顯示車用空氣清淨機」、「Logitech K580超薄跨平台藍牙鍵盤＋LIFT人體工學垂直滑鼠」等，共11項好禮只要扣抵500福利點起加價購即可帶回家。

除了實體門市外，PX Go!全聯線上購也推出一系列優惠，8月6日至8月11日全站搭配中元加碼，使用PXPay儲值金支付，單筆滿千送千點，像是「飛利浦AI智能多動向三刀頭電鬍刀/刮鬍刀S5582」原價5,990元，特價3,888元，搭配贈點活動換算後只要3,588元；「老協珍熬雞精42m × 14入」原價1,880元，特價1,493元，入手送千點，等於優惠價1,393元。想送爸爸好禮也能線上預購，搭配促銷更划算。同時，分批取也有超殺價，包括咖啡、麵包分批取，最低一杯只要12.5元；選購指定分批取保健品，轉贈1件還回饋100點。

父親節 雞精 PM2.5

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