哥吉拉來也不怕 這德國工藝好物把收藏「鎖」好好

心愛的收藏總需要自己顧好，一旦臨時家中有親戚或友人來訪，也無須擔心會否被外人翻動、誤觸而心疼。公仔可以收納在玩具盒、防塵箱中，但動輒數十萬、百萬起跳的手表怎麼辦？或許就交給來自德國的BUBEN&ZORWEG收納箱，安心保管。

由德國BUBEN&ZORWEG打造的Orion XL Red-Gold收納箱，尺寸約1262 x 535 x 430毫米，它具備了不銹鋼的結構並附以手工縫製的義大利NAPPA皮革，內在將可收納8至16個機械表自動上鍊儀與5個收藏抽屜。同時它並具有符合德國安全認證的7位數安全密碼鎖，能將心愛事物，安全且保密地安心收納。加上重量約300公斤，就算一般人來到家裡也無法輕移搬動，宛如小金庫般的強悍，就算哥吉拉來了也不怕！