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台南隱身市場超人氣冰品 芒果霜淇淋、逾70年黑糖刨冰

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南菜市場內的古早味黑糖刨冰。圖／台南市場處提供
台南菜市場內的古早味黑糖刨冰。圖／台南市場處提供

炎炎夏季，來台南不只要品味當季新鮮芒果，傳統菜市場古早味黑糖刨冰，更不能錯過，台南市場處推薦3家至少60年以上的刨冰老店，是在地人才知道的清暑冰品。

經發局市場處推薦，賣冰已逾一甲子的學甲公有市場「阿盻刨冰」，92歲的阿盻阿嬤堅持手作製作粉粿、粉條、湯圓、愛玉、仙草等冰品配料，搭配自熬黑糖糖水，深獲當地老饕們的喜愛。

安南區土城公有市場「涼e夏剉冰」創業至今已逾70個年頭，不只以刨冰聞名，採用新鮮黃豆製成的濃滑豆花也是人氣商品。

善化公有市場百年名攤「福興號蘇家冰店」，目前由第四代經營，延續祖輩的古早味配方，獨創且高達20幾種的配料是該店特色，如黑糖粉粿、彩色粉圓、蓮子、布丁、新鮮水果凍等，甜度不只可自由調整，還能添加麵茶粉，想體會古早好滋味絕對不能錯過。

夏天是芒果盛產，台南菜市不只可以買到當季各式品種的鮮甜芒果，還有限定版清爽芒果三明治及人氣芒果霜淇淋等創意美食，愛文芒果故鄉台南玉井公有市場「玉井早安美芝城」，推出夏季芒果三明治，採用當地鮮甜的愛文，搭配蘋果、奇異果及特製鮮奶油製作成水果三明治，甜而不膩，帶點酸甜滋味正消暑，只在假日限量販售；

另外紅遍全台的西門淺草青春新天地「綣綣屋」，不只連續兩度獲得經濟部四星樂活名攤殊榮，夏季還有限定的愛文芒果霜淇淋，金黃的色澤，酸甜的芒果香氣，十足的戀愛的滋味，是台南人氣打卡熱門首選。暑假來台南旅遊，品嘗市場夏季限定的好滋味。

市府表示，台南生產的芒果品種非常多元，常見包括土芒果、愛文、凱特、金煌、玉文、黑香、夏雪等，皆蘊含不同風味與特色，一年一度的「台南國際芒果節」更是吸引大批芒果控聞香而來，傳統市場不只有當季最新鮮便宜的芒果，還有限定版芒果創意美食，

經發局提醒，因應新冠疫情尚在持續延燒，提醒民眾前往市場及夜市採買遊玩時也務必做好個人自身防疫措施:戴口罩、多洗手及酒精消毒、避開人潮壅擠時段，市場每日營業後也都會加強清潔營業範圍，並定期消毒噴藥，共同做好防疫才能開心旅遊、盡情享受美食。

善化公有市場百年名攤「福興號蘇家冰店」，目前由第四代經營。圖／台南市場處提供
善化公有市場百年名攤「福興號蘇家冰店」，目前由第四代經營。圖／台南市場處提供
安南區土城公有市場「涼e夏剉冰」創業至今已逾70個年頭。圖／台南市場處提供
安南區土城公有市場「涼e夏剉冰」創業至今已逾70個年頭。圖／台南市場處提供
台南玉井公有市場「玉井早安美芝城」，推出夏季芒果三明治。圖／台南市場處提供
台南玉井公有市場「玉井早安美芝城」，推出夏季芒果三明治。圖／台南市場處提供
炎炎夏日來一碗古早味黑糖刨冰，配料還可任你搭。圖／台南市場處提供
炎炎夏日來一碗古早味黑糖刨冰，配料還可任你搭。圖／台南市場處提供
賣冰已逾一甲子的學甲公有市場「阿盻刨冰」。圖／台南市場處提供
賣冰已逾一甲子的學甲公有市場「阿盻刨冰」。圖／台南市場處提供
西門淺草青春新天地「綣綣屋」，夏季限定愛文芒果霜淇淋。圖／台南市場處提供
西門淺草青春新天地「綣綣屋」，夏季限定愛文芒果霜淇淋。圖／台南市場處提供
賣冰已逾一甲子的學甲公有市場「阿盻刨冰」。圖／台南市場處提供
賣冰已逾一甲子的學甲公有市場「阿盻刨冰」。圖／台南市場處提供

芒果 台南

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