山下智久 X 寶格麗MV正式釋出 取景銀座旗艦店輕奢傳情
夏日常是浪漫的定情季節，寶格麗（BVLGARI）推出全新ROMA AMOR婚戒形象廣告，並邀請品牌代言人山下智久拍攝了一只品牌專屬MV「Forever in My Heart」。MV中除取景寶格麗銀座旗艦店，山下智久更配戴上多款ROMA AMOR珠寶，展現日系、優雅的輕奢印象。
由於寶格麗的原點起於古城羅馬（ROMA），而將ROMA翻轉的AMOR、也是義大利文中「愛」的意思。山下智久表示他在充滿變化的這幾年間重新思考，也開始懂得永恆和短暫或如同硬幣的正反兩面，「也正因如此，我也更想要珍惜和他人心靈相通的瞬間。因此，我將這樣的想法寫下，誕生出這首對愛的頌歌，將溫暖的情懷，唱到大家的心裡。」
約四分鐘的MV先前已於六月中上線，並已有35萬觀看次數與近1,400則留言，MV取景於寶格麗位於東京銀座的旗艦店拍攝，同時山下智久也在MV中先後配戴上Luminium系列鋁金屬白色面盤自動腕表、Octo Finissimo S精鋼鍍銀腕表以及B.zero1系列多款珠寶，最後MV劇情中並開啟一枚藏有寶格麗戒指的珠寶盒，象徵成功獲得愛人的心。
寶格麗2022全新ROMA AMOR系列鑽石婚戒是以鉑金打造，並鑲嵌一顆明亮式切割鑽石，主石自0.3克拉起，四爪爪鑲鑽石的簡約設計，更象徵純潔、大方的情意。寶格麗同時再推薦多款婚戒系列戒指，例如Incontro d’Amore系列除了中央鑲嵌主石、側邊再以密鑲鑽石烘托迷人火光、主石則自0.20克拉起；Dedicata a Venezia威尼斯系列則再以Torcello小島、定情戒初次在威尼斯交換的西元1503年、以及威尼斯南邊的Giudecca系列小島，細分為三個子系列，進而透過豐富且精湛的工藝設計，將珍貴心意體現在最輕小的細節（婚戒）之中，浪漫傳情。
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