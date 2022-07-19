快訊

連靜雯遭沒見過面「虛擬老公」詐騙3000萬 本尊回應了

曾與蔡總統、陳時中同台 民進黨屏東縣長參選人周春米確診

雨彈來襲！氣象局災防告警 18縣市注意大雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

山下智久 X 寶格麗MV正式釋出 取景銀座旗艦店輕奢傳情

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
寶格麗推出全新ROMA AMOR婚戒形象廣告，並邀請品牌代言人山下智久拍攝了專屬MV「Forever in My Heart」。圖 / 寶格麗提供（合成圖）
寶格麗推出全新ROMA AMOR婚戒形象廣告，並邀請品牌代言人山下智久拍攝了專屬MV「Forever in My Heart」。圖 / 寶格麗提供（合成圖）

夏日常是浪漫的定情季節，寶格麗（BVLGARI）推出全新ROMA AMOR婚戒形象廣告，並邀請品牌代言人山下智久拍攝了一只品牌專屬MV「Forever in My Heart」。MV中除取景寶格麗銀座旗艦店，山下智久更配戴上多款ROMA AMOR珠寶，展現日系、優雅的輕奢印象。

由於寶格麗的原點起於古城羅馬（ROMA），而將ROMA翻轉的AMOR、也是義大利文中「愛」的意思。山下智久表示他在充滿變化的這幾年間重新思考，也開始懂得永恆和短暫或如同硬幣的正反兩面，「也正因如此，我也更想要珍惜和他人心靈相通的瞬間。因此，我將這樣的想法寫下，誕生出這首對愛的頌歌，將溫暖的情懷，唱到大家的心裡。」

約四分鐘的MV先前已於六月中上線，並已有35萬觀看次數與近1,400則留言，MV取景於寶格麗位於東京銀座的旗艦店拍攝，同時山下智久也在MV中先後配戴上Luminium系列鋁金屬白色面盤自動腕表、Octo Finissimo S精鋼鍍銀腕表以及B.zero1系列多款珠寶，最後MV劇情中並開啟一枚藏有寶格麗戒指的珠寶盒，象徵成功獲得愛人的心。

寶格麗2022全新ROMA AMOR系列鑽石婚戒是以鉑金打造，並鑲嵌一顆明亮式切割鑽石，主石自0.3克拉起，四爪爪鑲鑽石的簡約設計，更象徵純潔、大方的情意。寶格麗同時再推薦多款婚戒系列戒指，例如Incontro d’Amore系列除了中央鑲嵌主石、側邊再以密鑲鑽石烘托迷人火光、主石則自0.20克拉起；Dedicata a Venezia威尼斯系列則再以Torcello小島、定情戒初次在威尼斯交換的西元1503年、以及威尼斯南邊的Giudecca系列小島，細分為三個子系列，進而透過豐富且精湛的工藝設計，將珍貴心意體現在最輕小的細節（婚戒）之中，浪漫傳情。

寶格麗推出2022全新ROMA AMOR系列婚戒與多款婚戒系列戒指，透過精湛工藝將心意體現在最微小的日常細節。圖 / 寶格麗提供
寶格麗推出2022全新ROMA AMOR系列婚戒與多款婚戒系列戒指，透過精湛工藝將心意體現在最微小的日常細節。圖 / 寶格麗提供
寶格麗推出2022全新ROMA AMOR系列婚戒與多款婚戒系列戒指，透過精湛工藝將心意體現在最微小的日常細節。圖 / 寶格麗提供
寶格麗推出2022全新ROMA AMOR系列婚戒與多款婚戒系列戒指，透過精湛工藝將心意體現在最微小的日常細節。圖 / 寶格麗提供
將ROMA翻轉書寫的AMOR正是義大利文中「愛」的意思，也是寶格麗命名的小巧思。圖 / 寶格麗提供
將ROMA翻轉書寫的AMOR正是義大利文中「愛」的意思，也是寶格麗命名的小巧思。圖 / 寶格麗提供
山下智久表示將近年的心情與反思寫入歌詞，並嘗試將溫暖心意傳遞到公眾心中。圖 / 寶格麗提供
山下智久表示將近年的心情與反思寫入歌詞，並嘗試將溫暖心意傳遞到公眾心中。圖 / 寶格麗提供
「Forever in My Heart」中，山下智久打開了一個寶格麗珠寶盒顯示了其中的鑽戒，象徵擄獲了愛人芳心。圖 / 寶格麗提供
「Forever in My Heart」中，山下智久打開了一個寶格麗珠寶盒顯示了其中的鑽戒，象徵擄獲了愛人芳心。圖 / 寶格麗提供
B.zero1系列白K金戒指，52,300元。圖 / 寶格麗提供
B.zero1系列白K金戒指，52,300元。圖 / 寶格麗提供
2022 ROMA AMOR系列鑽石婚戒，價格視主鑽而定、價格店洽。圖 / 寶格麗提供
2022 ROMA AMOR系列鑽石婚戒，價格視主鑽而定、價格店洽。圖 / 寶格麗提供
Octo Finissimo S精鋼鍍銀腕表，39萬8,700元。圖 / 寶格麗提供
Octo Finissimo S精鋼鍍銀腕表，39萬8,700元。圖 / 寶格麗提供

威尼斯 鑽石 珠寶

延伸閱讀

鑽石生技 25日登興櫃

真貴婦的日常！工藤靜香寶格麗、MIKIMOTO輪著戴

影片截圖預備！楊洋深V放送美胸獻寶格麗七夕情人節禮

中東最頂尖米其林！寶格麗杜拜度假村 兩餐廳摘3星星

相關新聞

哥吉拉來也不怕 這德國工藝好物把收藏「鎖」好好

心愛的收藏總需要自己顧好，一旦臨時家中有親戚或友人來訪，也無須擔心會否被外人翻動、誤觸而心疼。公仔可以收納在玩具盒、防塵...

山下智久 X 寶格麗MV正式釋出 取景銀座旗艦店輕奢傳情

夏日常是浪漫的定情季節，寶格麗（BVLGARI）推出全新ROMA AMOR婚戒形象廣告，並邀請品牌代言人山下智久拍攝了一...

台南隱身市場超人氣冰品 芒果霜淇淋、逾70年黑糖刨冰

炎炎夏季，來台南不只要品味當季新鮮芒果，傳統菜市場古早味黑糖刨冰，更不能錯過，台南市場處推薦3家至少60年以上的刨冰老店...

影／東奧會徽藝術家野老朝雄個展「CONNECT連結」開幕

東京奧運會徽設計藝術家野老朝雄，應誠品文化藝術基金會與中華文化總會、Taiwan Pitch共同邀請，首度在台舉辦個人大...

頂呱呱全品項88折！「復刻套餐+泡菜」限時12天開賣

為慶祝48週年，連鎖速食「頂呱呱」將於7月20日至7月31日期間，限時推出2款復刻套餐，不僅有1974年版本的復古包裝，...

RADO庫克船長ig濾鏡新上線 MIDO海洋之星「鈦」奔放

夏日的季節感已在近日透過高溫、熱氣呈現在日常之中，連帶也讓人常往海灘、溪邊戲水。美度（MIDO）、波爾（Ball）近日不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。