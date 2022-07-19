山下智久 X 寶格麗MV正式釋出 取景銀座旗艦店輕奢傳情

夏日常是浪漫的定情季節，寶格麗（BVLGARI）推出全新ROMA AMOR婚戒形象廣告，並邀請品牌代言人山下智久拍攝了一只品牌專屬MV「Forever in My Heart」。MV中除取景寶格麗銀座旗艦店，山下智久更配戴上多款ROMA AMOR珠寶，展現日系、優雅的輕奢印象。

由於寶格麗的原點起於古城羅馬（ROMA），而將ROMA翻轉的AMOR、也是義大利文中「愛」的意思。山下智久表示他在充滿變化的這幾年間重新思考，也開始懂得永恆和短暫或如同硬幣的正反兩面，「也正因如此，我也更想要珍惜和他人心靈相通的瞬間。因此，我將這樣的想法寫下，誕生出這首對愛的頌歌，將溫暖的情懷，唱到大家的心裡。」

約四分鐘的MV先前已於六月中上線，並已有35萬觀看次數與近1,400則留言，MV取景於寶格麗位於東京銀座的旗艦店拍攝，同時山下智久也在MV中先後配戴上Luminium系列鋁金屬白色面盤自動腕表、Octo Finissimo S精鋼鍍銀腕表以及B.zero1系列多款珠寶，最後MV劇情中並開啟一枚藏有寶格麗戒指的珠寶盒，象徵成功獲得愛人的心。