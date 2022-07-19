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RADO庫克船長ig濾鏡新上線 MIDO海洋之星「鈦」奔放

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
美度（MIDO）新款Ocean Star 200C鈦金屬腕表具備200米防水性能，機芯並有著80小時動力儲存、長效而可靠，訂價37,200元。圖 / MIDO提供
美度（MIDO）新款Ocean Star 200C鈦金屬腕表具備200米防水性能，機芯並有著80小時動力儲存、長效而可靠，訂價37,200元。圖 / MIDO提供

夏日的季節感已在近日透過高溫、熱氣呈現在日常之中，連帶也讓人常往海灘、溪邊戲水。美度（MIDO）、波爾（Ball）近日不約而同推出具專業防水性能的機械表款，一者訴諸輕量化、一者強調精準與自製，帶來抵抗水氣、征服不同環境的風格時計推薦。

美度（MIDO）新款Ocean Star 200C鈦金屬腕表以耐磨的陶瓷表圈搭配鈦金屬表殼，除了讓表圈耐用因而提升潛水時的安全性，鈦金屬的輕量化也讓手表成功「瘦身」，不因42.5毫米的存在而造成手腕負擔。表款具備200米防水性能，無論遊艇、海灘、SUP槳板、溯溪都能輕鬆駕馭，機芯並有著80小時動力儲存、長效而可靠，訂價37,200元。

喜歡自製機芯或強調精準的瑞士天文台認證？波爾表一次滿足兩種願望：新款Engineer M Skindiver III腕表與Engineer M Skindiver III Beyond腕表都使用了品牌自製天文台認證機芯Cal. 7309-C，可滿足瑞士天文台對精準度、防水...的多需要求。Ball Watch專利的Amortiser®耐震設計，並可吸收來自表款側面的衝擊能力，繼而維持機芯的精準運作。兩只表款都具備日期與功能顯示、300米防水性能與藍寶石水晶玻璃表圈，訂價皆為10萬6,800元。

此外雷達（RADO）則為品牌近年大受好評的明星系列「庫克船長（Captain Cook）」推出專屬主題instagram濾鏡。Captain Cook系列是以源自1962年的經典設計與復古風格，一舉成為明星級熱門主力。2022年新品更是該系列首款通過ISO 6425認證、300米防水性能的表款，機芯並使用新一代鈦合金游絲、具備80小時動力儲存。如何取得濾鏡？可透過雷達官方instagram帳號功能列中「星星標示」選項獲得名為Captain Cook Diver的濾鏡功能，可將表款虛擬合成上手腕。濾鏡中並有四種Captain Cook表款可「替換」合成，喜歡哪一只？就拍哪一只！

不同顏色的自體發光氣燈，讓夜間閱讀格外清楚便利。圖 / 波爾表提供
不同顏色的自體發光氣燈，讓夜間閱讀格外清楚便利。圖 / 波爾表提供
只要簡單步驟就能使用RADO的Captain Cook濾鏡、並有四種Captain Cook表款可「替換」合成。圖 / RADO提供
只要簡單步驟就能使用RADO的Captain Cook濾鏡、並有四種Captain Cook表款可「替換」合成。圖 / RADO提供
波爾表一次滿足兩種願望：新款Engineer M Skindiver III腕表與Engineer M Skindiver III Beyond腕表都使用品牌自製天文台認證機芯Cal. 7309-C。圖 / 波爾表提供
波爾表一次滿足兩種願望：新款Engineer M Skindiver III腕表與Engineer M Skindiver III Beyond腕表都使用品牌自製天文台認證機芯Cal. 7309-C。圖 / 波爾表提供
2022年新款Captain Cook腕表是該系列首款通過ISO 6425認證、300米防水性能的表款，機芯並使用新一代鈦合金游絲、具備80小時動力儲存。圖 / RADO提供
2022年新款Captain Cook腕表是該系列首款通過ISO 6425認證、300米防水性能的表款，機芯並使用新一代鈦合金游絲、具備80小時動力儲存。圖 / RADO提供
美度（MIDO）新款Ocean Star 200C鈦金屬腕表以耐磨不易刮損的陶瓷表圈搭配鈦金屬表殼，除了表圈耐用，鈦金屬也讓手表成功「瘦身」、減輕重量。圖 / MIDO提供（合成圖）
美度（MIDO）新款Ocean Star 200C鈦金屬腕表以耐磨不易刮損的陶瓷表圈搭配鈦金屬表殼，除了表圈耐用，鈦金屬也讓手表成功「瘦身」、減輕重量。圖 / MIDO提供（合成圖）

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