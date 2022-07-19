頂呱呱全品項88折！「復刻套餐+泡菜」限時12天開賣

為慶祝48週年，連鎖速食「頂呱呱」將於7月20日至7月31日期間，限時推出2款復刻套餐，不僅有1974年版本的復古包裝，還有充滿懷舊感的「經典泡菜」。另外為慶祝48歲，還有限時3天「全品項88折」、指定品項48元等不同優惠。

頂呱呱在過去曾推出泡菜配炸雞的組合，歷經多年後，「經典泡菜」自7月20日起重新回歸，內含小黃瓜、紅蘿蔔、白蘿蔔，口味酸甜，適合搭配炸物享用，每份35元，採每日限量供應。

在7月20日至7月31日期間，頂呱呱也限時12天推出2款復刻套餐。「復古A餐」內含經典原味雞塊、地瓜薯條、甜甜包，每套159元；「復古B餐」則以A餐為基礎，再加上呱呱包、經典原味對翅，每套189元。兩款套餐均搭配有復刻回歸的「經典泡菜」，並且都會使用1974年版本的包裝盒，完整復刻往日情懷。