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頂呱呱全品項88折！「復刻套餐+泡菜」限時12天開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
頂呱呱復刻套餐採用1974年版本的外盒包裝。。記者陳睿中/攝影
頂呱呱復刻套餐採用1974年版本的外盒包裝。。記者陳睿中/攝影

為慶祝48週年，連鎖速食「頂呱呱」將於7月20日至7月31日期間，限時推出2款復刻套餐，不僅有1974年版本的復古包裝，還有充滿懷舊感的「經典泡菜」。另外為慶祝48歲，還有限時3天「全品項88折」、指定品項48元等不同優惠。

頂呱呱在過去曾推出泡菜配炸雞的組合，歷經多年後，「經典泡菜」自7月20日起重新回歸，內含小黃瓜、紅蘿蔔、白蘿蔔，口味酸甜，適合搭配炸物享用，每份35元，採每日限量供應。

在7月20日至7月31日期間，頂呱呱也限時12天推出2款復刻套餐。「復古A餐」內含經典原味雞塊、地瓜薯條、甜甜包，每套159元；「復古B餐」則以A餐為基礎，再加上呱呱包、經典原味對翅，每套189元。兩款套餐均搭配有復刻回歸的「經典泡菜」，並且都會使用1974年版本的包裝盒，完整復刻往日情懷。

除了推出復刻套餐外，頂呱呱自7月29日至7月31日期間，推出「到店全品項88折」、「Uber Eats整單95折」的優惠。活動期間内到店購買復古套餐，再贈送2022年會員卡1張，每店限量50張。即日起至8月26日期間，頂呱呱也推出電子優惠券，每週享指定單品48元優惠，還有4款點心組合，每組優惠價99元。

頂呱呱限時12天推出復刻套餐系列。。記者陳睿中/攝影
頂呱呱限時12天推出復刻套餐系列。。記者陳睿中/攝影
復刻A餐，每套159元。記者陳睿中/攝影
復刻A餐，每套159元。記者陳睿中/攝影
適合搭配炸物享用的「經典泡菜」，每份35元。記者陳睿中/攝影
適合搭配炸物享用的「經典泡菜」，每份35元。記者陳睿中/攝影
復刻B餐，每套189元。。記者陳睿中/攝影
復刻B餐，每套189元。。記者陳睿中/攝影

套餐 頂呱呱 薯條

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