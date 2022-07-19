忘了真人版「肯尼」吧！TAG Heuer還雷恩葛斯林男兒本色

好萊塢男星雷恩葛斯林（Ryan Gosling）先前與瑪格羅比共同演出《芭比》電影，拍攝中花絮曝光後，讓影迷都看傻眼。雷恩葛斯林是演真人「肯尼」，雖然冰塊腹肌依舊，但造型充滿了螢光配色，讓許多人直呼「看不下去」。所幸，近期雷恩葛斯林正在宣傳另一部電影《灰影人》換上西裝搭配TAG Heuer表款，依舊帥氣逼人。

雷恩葛斯林《灰影人》中飾演真實身份無人知曉的美國中情局探員，因意外發現中情局的黑暗秘密，引起克里斯伊凡飾演的前同事重金懸賞他的人頭，並展開一場國際殺手之間的全球追殺戲碼。從劇情就能了解，這是一部集結動作與懸疑的諜報片，也是雷恩葛斯林在《末路車神》後少見的從頭耍帥到底的演出。

由於這部電影受到熱切的期待，因此雷恩葛斯林所代言的泰格豪雅（TAG Heuer）腕表，特意請來知名攝影師Pari Dukovic掌鏡，讓《灰影人》的角色重現鏡頭前。雷恩葛斯林也配戴TAG Heuer的Carrera系列表款，搭配了像是經過激戰後的造型，充滿瀟灑男人味；同時表示所飾演的探員無時無刻不處在危急關頭，極需要一款時間精準，且易於讀時的表款，「因此 Carrera系列不論是對我或是電影角色而言，無疑都是首選」。

知名攝影師Pari Dukovic掌鏡，雷恩葛斯林配戴泰格豪雅Carrera系列表款，重現電影《灰影人》的最強探員。圖／TAG Heuer提供

知名攝影師Pari Dukovic掌鏡，雷恩葛斯林配戴泰格豪雅Carrera系列表款，重現電影《灰影人》的最強探員。圖／TAG Heuer提供

知名攝影師Pari Dukovic掌鏡，雷恩葛斯林配戴泰格豪雅Carrera系列表款，重現電影《灰影人》的最強探員。圖／TAG Heuer提供

知名攝影師Pari Dukovic掌鏡，雷恩葛斯林配戴泰格豪雅Carrera系列表款，重現電影《灰影人》的最強探員。圖／TAG Heuer提供

知名攝影師Pari Dukovic掌鏡，雷恩葛斯林配戴泰格豪雅Carrera系列表款，重現電影《灰影人》的最強探員。圖／TAG Heuer提供