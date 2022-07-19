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坐擁總統套房、直擊七夕煙火！晶華酒店獨家開賣

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
位於頂樓池畔的「星空電影院」當晚會加映「深夜情人場」電影。圖／晶華酒店提供
位於頂樓池畔的「星空電影院」當晚會加映「深夜情人場」電影。圖／晶華酒店提供

今年七夕盛事「大稻埕情人煙火秀」7月30日將浪漫登場，樓高21層的台北晶華酒店面對大稻埕方向視野開闊，擁有觀賞煙火秀的絕佳地利優勢，當晚將推出四款7,780元起的「大稻埕煙火假期」住房專案，其中，更首次開放位於19樓的總統套房，可透過兩層樓高的落地窗景，直擊大稻埕河畔的璀璨煙火秀。

晶華今年首度推出獨家私房秘境，即是位於19樓、面對大稻埕碼頭的「總統套房」，選擇「煙火秘境」專案的房客，將入住大班行政樓層，晚間前往挑高5公尺的總套客廳，透過全景落地窗直擊燦爛花火。

另一款「煙火套房」頂級版方案則入住名人套房，可在房內品嘗「Love Bone美國帶骨菲力牛排」星級雙人饗宴，身旁大片落地窗外的極致煙火秀為背景，與情人共度美景、品賞美食。

「煙火派對」專案安排入住精緻客房，可參加頂樓泳池畔的煙火派對；或是「煙火包廂」的房客入住精緻套房，並於泳池畔旁專屬「星空包廂」，享用現切起司冷肉拼盤搭配玫瑰凍頂烏龍香檳茶，欣賞百萬煙火美景。位於頂樓池畔的「星空電影院」當晚也會加映「深夜情人場」電影。

相關資訊可洽：02-2523-8000或www.regenttaiwan.com

房客享有專屬頂樓露天泳池畔的「星空包廂」。圖／晶華酒店提供
房客享有專屬頂樓露天泳池畔的「星空包廂」。圖／晶華酒店提供
當晚將開放位在19樓的「總統套房」，邀請情人在挑高5公尺的寬敞客廳，透過兩層樓高的全景落地窗直擊煙火展演。圖／晶華酒店提供
當晚將開放位在19樓的「總統套房」，邀請情人在挑高5公尺的寬敞客廳，透過兩層樓高的全景落地窗直擊煙火展演。圖／晶華酒店提供
入住名人套房的房客可以在房內品嘗雙人饗宴，並以身旁大片落地窗外的極致煙火秀為背景，與情人共度佳節。圖／提供
入住名人套房的房客可以在房內品嘗雙人饗宴，並以身旁大片落地窗外的極致煙火秀為背景，與情人共度佳節。圖／提供

套房 大稻埕 煙火秀

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