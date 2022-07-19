聽新聞
test
0:00 / 0:00
坐擁總統套房、直擊七夕煙火！晶華酒店獨家開賣
今年七夕盛事「大稻埕情人煙火秀」7月30日將浪漫登場，樓高21層的台北晶華酒店面對大稻埕方向視野開闊，擁有觀賞煙火秀的絕佳地利優勢，當晚將推出四款7,780元起的「大稻埕煙火假期」住房專案，其中，更首次開放位於19樓的總統套房，可透過兩層樓高的落地窗景，直擊大稻埕河畔的璀璨煙火秀。
晶華今年首度推出獨家私房秘境，即是位於19樓、面對大稻埕碼頭的「總統套房」，選擇「煙火秘境」專案的房客，將入住大班行政樓層，晚間前往挑高5公尺的總套客廳，透過全景落地窗直擊燦爛花火。
另一款「煙火套房」頂級版方案則入住名人套房，可在房內品嘗「Love Bone美國帶骨菲力牛排」星級雙人饗宴，身旁大片落地窗外的極致煙火秀為背景，與情人共度美景、品賞美食。
「煙火派對」專案安排入住精緻客房，可參加頂樓泳池畔的煙火派對；或是「煙火包廂」的房客入住精緻套房，並於泳池畔旁專屬「星空包廂」，享用現切起司冷肉拼盤搭配玫瑰凍頂烏龍香檳茶，欣賞百萬煙火美景。位於頂樓池畔的「星空電影院」當晚也會加映「深夜情人場」電影。
相關資訊可洽：02-2523-8000或www.regenttaiwan.com。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言