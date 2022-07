2022世界50大最佳餐廳揭曉 香港大班樓名列第24

2022年「世界50大最佳餐廳(The World 's 50 Best Restaurants)」於倫敦市歷史悠久的老比林斯蓋茲(Old Billingsgate)市場舉行舉行頒獎典禮,由位於丹麥哥本哈根的Geranium排名第一,榮登世界最佳餐廳美譽。

亞洲區則確立烹飪料理大戶的強勢地位,共有7間餐廳上榜,分別是位於日本東京、在「亞洲50大最佳餐廳(The Asia 's 50 Best Restaurants)」奪魁的傳(Den)名列第20;來自香港的大班樓,名列第24;位於東京的Florilège,名列第27;來自新加坡的Odette,名列第36;來自泰國曼谷的Sorn排名第39,同時也是亞洲區新上榜名列最高的餐廳;位於日本大阪的La Cime也首度躋身「世界50大最佳餐廳」名單,佔據第41位;位於東京的Narisawa,則名列第45位。

由名廚Rasmus Kofoed主理的Geranium,在「世界50大最佳餐廳2021」名單中排名第二,今年晉升至第一名,取代了「Best of the Best名人堂」中Noma的榜首位置。Geranium的使命,是創製可喚醒感官功能的美饌,主廚Kofoed一絲不苟的烹飪技藝令人讚嘆,近期決定加入素食餐廳行列,也在世界各地獲得讚譽及支持。在排名前三的餐廳當中,除Geranium名列第一外,則由來自秘魯利馬的Central、以及西班牙巴塞隆那的Disfrutar,分居第二、三名。

在今年的「世界50大最佳餐廳2022」名單中,南美洲繼續掀起美食料理的新浪潮。位於秘魯利馬的Central於名單中穩居第二,並成為名列最高的南美洲餐廳。南美洲今年共有8家餐廳打入榜中,其中位於利馬、名列第32的Mayta,以及來自里約熱內盧、名列第47的Oteque,皆為今年新入榜。

在亞洲餐廳方面,雖然有7間餐廳上榜,勢力龐大,但相對於2021年,排名普遍下滑。新加坡的Odette,去年名列第8,今年下滑至第36;香港大班樓去年名列第10,今年名列第24;去年名列第11、來自東京的傳(Den),今年下滑至第20名;同樣來自東京的Narisawa,去年名列第19名,今年下滑至第45名。

唯一排名前進的亞洲餐廳是東京的Florilège,去年名列第39,今年晉升至第27名。來自泰國曼谷的Sühring,去年名列第40名,今年並未進入前50名;取而代之的是同樣來自曼谷、今年新入榜的Sorn排名第39名。國際名廚江振誠在新加坡開設的澳洲燒烤餐廳Burnt Ends,以及來自上海的Ultraviolet by Paul Pairet,去年分別名列第34與35名,但今年雙雙未進入前50名。

在個別獎項方面,位於美國紐約的韓式餐廳Atomix,獲頒授「Gin Mare Art of Hospitality Award」。Atomix由夫妻檔 Junghyun‘JP’及Ellia Park經營,只設14個U形櫃台客座,JP擔任廚房的領班,Ellia則於場中坐鎮,兩人雙劍合璧,為海外訪客及紐約本地的知音者帶來傑出的美食體驗,提供突破性的韓式菜餚,以及無懈可擊的一流服務。

來自柏林Coda的René Frank,則勇奪由Sosa贊助的「世界最佳甜點主廚(The World's Best Pastry Chef Award)」。這位聞名遐邇的甜點主廚,是德國首間、亦是唯一一家專營高級甜品餐廳的掌舵人。Frank創意無窮、以傳統技藝為本,除了吸引到為數不斷增加的擁躉外,也令他在國際間的聲譽日隆。

2022年同時新增獎項「Beronia世界最佳侍酒師(Beronia World's Best Sommelier)」,今年的得獎者為知名「羅卡三兄弟」之一的Josep Roca,他是西班牙基羅納El Celler de Can Roca的侍酒師及主理人之一。Roca是享譽全球的侍酒師,總是能展現出葡萄酒與佳餚卓越之處。El Celler de Can Roca 由 Josep 及其兄弟Joan和Jordi一起營運,於2013年及2015年先後兩次贏得「世界最佳餐廳(The World's Best Restaurant)」榮銜,現已成為「Best of the Best名人堂」其中一間星級食府。

排在第17名的Nobelhart & Schmutzig則獲頒發「Villa Massa Highest Climber Award」,以表彰該柏林餐廳自2021年的名單發表後,本年度一舉攀升28位的驕人成績。

「世界50大最佳餐廳」2022得獎名單由1,080位來自國際餐廳界別的專家及見聞廣博的美食家投票選出,他們是組成「世界50大最佳餐廳學院(The World's 50 Best Restaurants Academy)的骨幹。學院成員來自全球27個獨立地區,在性別間取得平衡,每個地區共有40名代表成員,當中包括一位主席。活動的贊助商對投票過程不會產生任何影響。

◎2022世界50大最佳餐廳 1.Geranium (丹麥哥本哈根) 2.Central (秘魯利馬) 3.Disfrutara (西班牙巴塞隆納) 4.Diverxo (西班牙馬德里) 5.Pujol (墨西哥墨西哥城) 6.Asador Etxebarri (西班牙阿特克松多) 7.A Casa do Porco (巴西聖保羅) 8.Lido 84 (義大利加爾多內里維耶拉) 9.Quintonil (墨西哥墨西哥城) 10.Le Calandre (義大利魯巴諾) 11.Maido (秘魯利馬) 12.Uliassi (義大利塞尼加利亞) 13.Steirereck (奧地利維也納) 14.Don Julio (阿根廷布宜諾斯艾利斯) 15.Reale (義大利桑格羅堡) 16.Elkano (西班牙格塔里亞) 17.Nobelhart & Schmutzig (德國柏林) 18.Alchemist (丹麥哥本哈根) 19.Piazza Duomo (義大利阿爾巴) 20.傳(Den) (日本東京) 21.Mugaritz (西班牙聖塞巴斯提安) 22.Septime (法國巴黎) 23.The Jane (比利時安特衛普) 24.大班樓 (中國香港) 25.Frantzèn (瑞典斯德哥爾摩) 26.Restaurant Tim Raue (德國柏林) 27.Hof Van Cleve (比利時克魯斯豪坦) 28.Le Clarence (法國巴黎) 29.St. Hubertus (義大利聖卡夏諾) 30.Florilège (日本東京) 31.Arpège (法國巴黎) 32.Mayta (秘魯利馬) 33.Atomix (美國紐約) 34.Hiša Franko (斯洛維尼亞科巴里德) 35.The Clove Club (英國倫敦) 36.Odette (新加坡) 37.Fyn (南非開普敦) 38.Jordnær (丹麥哥本哈根) 39.Sorn (泰國曼谷) 40.Schloss Schauenstein (德國菲爾斯特瑙) 41.La Cime (日本大坂) 42.Quique Dacosta (西班牙德尼亞) 43.Boragó (智利聖地亞哥) 44.Le Bernardin (美國紐約) 45.Narisawa (日本東京) 46.Belcanto (葡萄牙里斯本) 47.Oteque (巴西里約熱內盧) 48.Leo (哥倫比亞波哥大) 49.Ikoyi (英國倫敦) 50.SingleThread (美國希爾茲堡)

在「亞洲50大最佳餐廳」奪魁的傳(Den)名列第20。圖/摘自世界50大最佳餐廳官網。

香港大班樓名列第24位。圖/摘自世界50大最佳餐廳官網。

大阪的La Cime首度躋身「世界50大最佳餐廳」名單,名列第41位。圖/摘自世界50大最佳餐廳官網。