1天5分鐘居家斷捨離／雜亂鞋櫃、餐具收納櫃如何整理？

【作者分享：學居家斷捨離 一般人能不能貫徹到底】

既然要做，就要「徹底實行」，都花時間去整理了，可不能到最後又重蹈覆轍。

像這樣事先拉高實踐難度的想法，只是在扯自己後腿而已。

斷捨離完全不需要所謂的「徹底實行」，只要把不要的東西丟掉就好，更不需要有「萬一又弄亂該怎麼辦」的想法。正常生活本來就會弄亂環境，斷捨離就是要在每次出現這種狀況時重複進行。

我也常聽到有人說：「這只有山下英子小姐才能辦到吧？反觀我自己⋯⋯」

請別有這種想法，你現在辦不到是正常的，因為你還沒開始練習。

【斷捨離 是持續進行的訓練】

斷捨離是要每天一步一步、一點一滴持續進行的訓練。我也是在平時一點一點地做。沒有人能在完全未經練習的情況下，一出手就大獲成功。更何況，沒有經過任何練習，就先認定自己「沒辦法做好」，這想法本身就太高估自己了。

想要學會說流暢的英文，就要先練習開口；想要學會彈鋼琴，就要先練習按琴鍵。不管是學英文、學鋼琴、學斷捨離，一切皆要從練習做起。

還有一件事。其實有許多人認為「斷捨離不過就是收拾東西，這種事誰都會做」。

雖然「收拾整理」是一項日常作業，但實際上做起來並不容易。因為這是一項基於認知空間、時間、反思人與物品關係的工作。再加上「捨棄」是一種與自我執念的對抗，需要堅持不懈地練習。

試著斷捨離，看著眼前的東西減少，你就會發現「原來我不需要這個」、「這個東西不適合我」。

當你懂得捨棄後，你將能首次體會到那股痛快感。

【鞋櫃整理：選出三雙現在最想穿的鞋子】

鞋櫃要保持整齊，要訂立篩選標準。圖／台灣廣廈 提供

鞋子是「行動」的象徵物。鞋子具有讓我們穿著它前往許多地方，遇見許多人的期待感。

不管是什麼東西，只要我們試圖以用途來分類，數量就會無限增加。鞋子就是一種以用途分類，也就是以TPO（時間Time、地點Place、場合occasion）來區分的物品。

我們會在腦海裡想像穿上鞋子的各種畫面。這個時候要穿這雙鞋，那個時候要穿那雙鞋。要是這些想法沒有跟實際空間與時間做好整合，鞋子就會大量增加，擠滿家裡的鞋櫃。

你現在的鞋櫃裡有幾雙鞋？裡面是否有最近沒在穿的鞋子？有沒有因為不太合腳，所以不喜歡穿的鞋呢？

現在你先別想著「要丟掉哪雙鞋」，而是試著挑選出「想要穿的鞋子」。以想要穿在身上，享受時尚感的正面心情為主。

篩選標準是一季各三雙。三雙高跟鞋和涼鞋，另外頂多保留一到兩雙球鞋或拖鞋等不同用途的鞋子。

我今年春夏只有穿兩雙鞋。依照我的慣例，只以少數的鞋款重複穿搭。兩雙都是穿起來很舒適，適合搭配各種風格的涼鞋。

●用有如鞋店般的擺法來展示鞋子

位於玄關旁的鞋櫃。理想是只收納五雙鞋，讓每雙鞋都能確實展現各自的美。

重點在於「要怎麼留下空間」，而不是「要怎麼收進去」。

●只有兩雙重複穿的百搭鞋款

放在第二層，相同風格，不同顏色的涼鞋。一直輪流穿到出現磨損，一季結束後再跟它「感恩道別」。

【餐櫥整理：把餐具收納櫃視為「一幅畫」】

難整理的餐具收納櫃，由「間隔」營造出的美感。圖／台灣廣廈 提供

我時時刻刻都很重視一件事。

無論是餐具還是小東西，我們都不該只是將它們收起來，而是要用展示的方式，也就是在收納時將之視為一種室內裝飾。

因此，篩選物品是最重要的必要條件。只要空間上有餘裕，即使是日常用品也會化身美麗的裝置藝術品。

我很喜歡餐具收納櫃的空間，可以說是我的興趣。

我會退後一步，把餐具收納櫃視為一幅「立體畫」。用一種繪圖的心情，去觀察要如何擺飾餐具。

餐具只要出現小小的更動，就會改變櫃子的整體氛圍。所以我會不厭其煩地重複「改成這樣放好了」、「要不要減少一些數量」的動作，然後沉醉在自己精心擺設的餐具空間。這也許可以說是一幅沒有正確解答的畫布。

話雖如此，餐具仍是要拿來使用。跟其他收納概念相同，要考慮「容易取用、容易收納、畫面美觀」的要點。

如果櫃子的最上層是自己搆不到的地方，那就別去使用。平常我們總是絞盡腦汁在思考「要如何善用空間收納」，但斷捨離講究的是「要怎麼減少收納」。

除此之外，也要時時保持「取出食材來料理、裝盤、上菜」這一連串動作的流：暢性。

●由「間隔」營造出的美感

讓手工高級的輪島塗漆器與古伊萬里的大餐盤呈現「賞心悅目的沉靜美感」

作者介紹：山下英子。早稻田大學文學院畢業。學生時代接觸瑜伽行法哲學「斷行・捨行・離行」，從中領悟「斷捨離」的概念，將之運用於「整理術」中，打造出任何人都能夠實踐的自我探索法。在發行處女作《斷捨離》後，接連發行《俯瞰力》、《自在力》等三部曲，而後其著作與擔任監製的相關書籍，在日本國內累積銷售超過五百萬本，成為日本的百萬暢銷書作家，國外也不斷創下暢銷紀錄。

【以上摘文選自《1天5分鐘居家斷捨離》、作者：山下英子、譯者：鍾雅茜、出版社：台灣廣廈 提供】