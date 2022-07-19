【500Young青年論壇報名】李依耘╳廖乙哲╳謝欣曄╳劉姿瓘──五感的設計思考：在經典中創造新意，放大感性用材料訴說獨特故事

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

《500輯》策劃舉辦「500Young」論壇，藉由三場不同面向的文化主題，邀請各領域的新秀青年從藝術創作、五感設計一路談到現實與理想。期待透過多元跨界的想法交織，搭建這道連結年輕世代和當代社會的橋樑，帶給尚未萌芽或正在茁壯的年輕人更多想法上的碰撞，也藉由信念的傳遞，鼓勵每個人朝自己的夢想向前邁進。

【500Young青年論壇報名】李依耘╳廖乙哲╳謝欣曄╳劉姿瓘。圖／500輯 提供

一張MENU紙、一杯酒、一個店面空間，可以很直覺，也可以充滿巧思。在消費者有五花八門的選擇時，更需要透過設計與思考的介入，企劃出深植人心的消費體驗。本場邀請到紙材品牌總監與近年在南台灣快速嶄露頭角的酒吧主理人，以及火紅店家製造機和知名威士忌品牌，分享為什麼當今環境如此需要加入五感設計，也談談他們如何透過別出心裁的工藝技術及創意手法，將想法與經驗體現於各項細節中。

講座為免費入場，歡迎大眾踴躍報名參加，名額有限，若有興趣請務必把握機會。

講者介紹：

鳳嬌催化室 品牌總監／李依耘

1994年生。畢業於澳洲雪梨大學理學系，是埔里長春棉紙業創辦人陳樹火的外孫女。於2017年創立了以外婆的名字陳賴鳳嬌命名的「鳳嬌催化室」，透過自然材質為反應物、創意人為催化劑，發酵各種想法、物件與空間設計的實驗室，作為樹火的延伸品牌。引進來自世界各國特殊的紙張與紙料，並致力於將這些稀有少見的質材，經由催化產出品牌獨有的生成物。

Moonrock主理人／廖乙哲

酒師與酒吧主理人，1990年出生於桃園，高中時開始接觸調酒，是多項國際知名調酒比賽的常勝軍。經歷包含台南重要酒吧TCRC及Bar Home，並於2020年創立Moonrock。阿廖擅長運用獨特的思維與靈感，創作出令人產生共鳴的酒款，細膩的風味與口感是Moonrock的調酒最迷人之處。酒吧整體的空間、燈光、音樂、陳設，將眾多優雅的五感元素相互結合，也詮釋了他生活經驗與品味的獨特風貌。

空間設計師／謝欣曄

宜蘭出生，東海大學建築研究所畢業，現為本事空間製作所設計師。除了台北詹記麻辣火鍋敦南店以及年底完工的星宇航空形象門事之外，位於台南的日本料理「十平」、風格小吃店「糯夫米糕」和知名酒吧「Moonrock」，皆為他一手操刀的餐飲空間。崇尚經典的永恆追求，喜愛選用會隨著時間產生自然變化的材料，盡可能的表現物件原始的美感。

台灣愛丁頓行銷總監／劉姿瓘 Rita Liu

超過15年以上科技、消費品、4A 跨產業品牌管理及行銷經驗，熟悉網路數位及社群操作。關注跨世代交流及文化溝通，熱衷研究飲食文化與烈酒品飲多元體驗。

7月30日週六、在首屆500Young頒獎典禮隔日，500輯將於南港瓶蓋工廠舉辦全日主題論壇。圖／500輯 提供