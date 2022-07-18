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易遊網攜玉山銀推聯名卡 揭跨年、賞櫻檔期詢問度大增

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
易遊網攜手玉山銀行推出「玉山易遊卡」，玉山銀行董事長黃男州（左三）、易遊網董事長陳甫彥（右二）等來賓合影。記者盧逸峰／攝影
易遊網攜手玉山銀行推出「玉山易遊卡」，玉山銀行董事長黃男州（左三）、易遊網董事長陳甫彥（右二）等來賓合影。記者盧逸峰／攝影

瞄準疫後旅遊商機，全台最大線上旅行社易遊網攜手玉山銀行，推出國內首張旅遊平台聯名卡「玉山易遊卡」，主打在易遊網訂機票、訂飯店最高10%回饋，訂其他旅遊商品最高5%回饋無上限。易遊網也觀察到，旅客對於年底賞楓、跨年檔期，明年春季的賞櫻檔期的詢問度明顯大增。

玉山銀行董事長黃男州說，希望可以透過彼此長期發展數位服務的經驗，使金融科技與旅遊生態圈來做結合，為顧客提供絕佳的用戶體驗。

易遊網董事長陳甫彥則說，出國旅遊離解封已不遠，因此推出聯名卡搶攻未來旅遊市場，更是強化易遊網以數位為核心的差異定位，從辦卡、消費到客戶服務，都可在易遊網官網或APP裡完成，流暢無縫地與300萬會員進行數據互動，精準掌握消費者需求。

不少國人仍習慣在Agoda、Booking等外國平台訂房，陳甫彥強調，易遊網有真人服務，能及時解答旅客的問題，而且不光是飯店訂房，易遊網能交叉銷售各項旅遊產品，讓旅客能輕易選購零件型商品，這樣的機制讓客人覺得滿意。

易遊網也觀察到7至9月出國探親、觀光的旅客有明顯增加，而且美加、歐洲等長線機票是「硬需求」訂票量比5月時高出2倍；近期也有不少民眾預約9、10月的旅遊行程，可見大眾預期9月出國是有希望的，尤其東南亞各國漸漸開放國境，對跨國旅遊是很大的誘因。此外，旅客對於年底賞楓、跨年檔期，明年春季的賞櫻遊程詢問度也明顯大增。

易遊網攜手玉山銀行推出聯名卡「玉山易遊卡」，玉山銀行董事長黃男州於記者會致詞。記者盧逸峰／攝影
易遊網攜手玉山銀行推出聯名卡「玉山易遊卡」，玉山銀行董事長黃男州於記者會致詞。記者盧逸峰／攝影
易遊網攜手玉山銀行推出「玉山易遊卡」，易遊網董事長陳甫彥表示，要從300萬會員數據互動，精準掌握消費者需求。記者盧逸峰／攝影
易遊網攜手玉山銀行推出「玉山易遊卡」，易遊網董事長陳甫彥表示，要從300萬會員數據互動，精準掌握消費者需求。記者盧逸峰／攝影
易遊網攜手玉山銀行推聯名卡「玉山易遊卡」，易遊網董事長陳甫彥於記者會致詞。記者盧逸峰／攝影
易遊網攜手玉山銀行推聯名卡「玉山易遊卡」，易遊網董事長陳甫彥於記者會致詞。記者盧逸峰／攝影
易遊網攜手玉山銀行推出國內首張旅遊平台聯名卡「玉山易遊卡」，並於今日舉行記者會。記者盧逸峰／攝影
易遊網攜手玉山銀行推出國內首張旅遊平台聯名卡「玉山易遊卡」，並於今日舉行記者會。記者盧逸峰／攝影

易遊網

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