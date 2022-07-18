台灣首發！威勒小麥12年波本威士忌 限量600瓶
美國傳奇酒廠野牛仙蹤（Buffalo Trace）旗下的Bond & Royal高端酒款系列，一直是酒饕們的夢幻逸品，今年度起由台灣總代理商DXCEL長懋酒業正式引進，首波佳釀將由全台限量款威勒（Weller）小麥12年波本威士忌打頭陣，600瓶限量窖藏即日起正式開賣。
曾獲97個威士忌主要獎項、更於2020年獲得北美波本威士忌競賽雙金牌的威勒小麥12年波本威士忌，來自於美國肯塔基，以波本史上重要人物威廉・羅倫（William Larue）命名，由世界頂級釀酒廠野牛仙蹤根據Pappy Van Winkle高端威士忌的相同穀物配方釀製而成。12年酒體帶有豐富的杏仁、奶油、玉米、烤香草等圓潤風味，入口濃厚的小麥與橡木味層次分明，口感更為順滑、尾韻悠長，是第一支由小麥代替傳統黑麥釀製而成的波本威士忌。
長懋酒業看重台灣對於美國經典烈酒的消費熱度，今年正式引進美國野牛仙蹤酒廠旗下的Bond & Royal高端系列，包括波本威士忌如野牛仙蹤、1792小批量典藏波本威士忌、薩澤拉（Sazerac Rye）黑麥威士忌、鷹睿（Eagle Rare）10年、泰勒上校（EH Taylor）波本威士忌、威勒小麥波本威士忌等，另外還有多款精選烈酒包括席奈特（Seignette）干邑、惠特利（Wheatley）伏特加、Jung & Wulff龍沃蘭姆酒與柯拉蓉（Corazon）龍舌蘭等高端酒款，同時也將保羅約翰單一麥芽威士忌與麥斯蘭姆酒（Myer's Rum）代理權正式移轉集團內。
總代理長懋酒業總經理陳展鑫表示：「在威士忌百家齊放、競爭激烈的台灣市場中，今年我們引進了世界獲獎最多的美國傳奇酒廠中的高端烈酒，希望讓台灣威士忌酒饕們有機會品酩到最優質酒款，為此我相當期待。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言