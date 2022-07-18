台灣首發！威勒小麥12年波本威士忌 限量600瓶

美國傳奇酒廠野牛仙蹤（Buffalo Trace）旗下的Bond & Royal高端酒款系列，一直是酒饕們的夢幻逸品，今年度起由台灣總代理商DXCEL長懋酒業正式引進，首波佳釀將由全台限量款威勒（Weller）小麥12年波本威士忌打頭陣，600瓶限量窖藏即日起正式開賣。

曾獲97個威士忌主要獎項、更於2020年獲得北美波本威士忌競賽雙金牌的威勒小麥12年波本威士忌，來自於美國肯塔基，以波本史上重要人物威廉・羅倫（William Larue）命名，由世界頂級釀酒廠野牛仙蹤根據Pappy Van Winkle高端威士忌的相同穀物配方釀製而成。12年酒體帶有豐富的杏仁、奶油、玉米、烤香草等圓潤風味，入口濃厚的小麥與橡木味層次分明，口感更為順滑、尾韻悠長，是第一支由小麥代替傳統黑麥釀製而成的波本威士忌。

長懋酒業看重台灣對於美國經典烈酒的消費熱度，今年正式引進美國野牛仙蹤酒廠旗下的Bond & Royal高端系列，包括波本威士忌如野牛仙蹤、1792小批量典藏波本威士忌、薩澤拉（Sazerac Rye）黑麥威士忌、鷹睿（Eagle Rare）10年、泰勒上校（EH Taylor）波本威士忌、威勒小麥波本威士忌等，另外還有多款精選烈酒包括席奈特（Seignette）干邑、惠特利（Wheatley）伏特加、Jung & Wulff龍沃蘭姆酒與柯拉蓉（Corazon）龍舌蘭等高端酒款，同時也將保羅約翰單一麥芽威士忌與麥斯蘭姆酒（Myer's Rum）代理權正式移轉集團內。