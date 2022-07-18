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7-ELEVEN「天素地蔬」聯名「陽明春天」打造4款美味異國風餐點

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
本次天素地蔬聯名商品首波主打「塔香杏鮑菇紅麴飯」、「泰式植物雞絲沙拉」即日起上架販售，另外2款「泰式打拋薑黃飯」及「紅醬植物肉丸筆管麵」將於8月份推出。圖／7-ELEVEN提供
本次天素地蔬聯名商品首波主打「塔香杏鮑菇紅麴飯」、「泰式植物雞絲沙拉」即日起上架販售，另外2款「泰式打拋薑黃飯」及「紅醬植物肉丸筆管麵」將於8月份推出。圖／7-ELEVEN提供

蔬食已成為近年不可忽視的熱門飲食趨勢，7-ELEVEN發揮永續綠「食」力，自有品牌「天素地蔬」自2020年商品上市以來不只創下億元級業績，2021年更累計減少1,552公噸碳排放量，接近於4座大安森林公園每年碳吸附量。即日起再宣布攜手在地首屆米其林綠星蔬食餐廳「陽明春天」推出4款聯名商品，且將以「聯名綠色餐飲」、「擴大販售據點」、「優化素蔬食標示」3大策略，打造最具影響力的超商素蔬食品牌，更藉由導入在地、安心品質的蔬果，期望成為最便利、永續的社會廚房。

今年是統一超商永續行動年，7-ELEVEN持續推廣低碳飲食生活提案，推出創新、口味貼近年輕族群的蔬食商品，近期「天素地蔬」更擴大聯名鮮食結構，與「熱浪島」等素蔬食餐飲品牌開發多元商品，或透過加入OMNI新豬肉等話題食材為餐點注入新意，打破過往蔬食經常平淡無味或口感不佳的刻板印象，運用多樣新鮮蔬菜、辛香料提升風味層次，就連葷食者看到也胃口大開，為超商鮮食帶來全新食感。

此次7-ELEVEN與「陽明春天」共同合作開發4款餐點，首波主打「塔香杏鮑菇紅麴飯」、「泰式植物雞絲沙拉」即日起上架販售，另外2款「泰式打拋薑黃飯」及「紅醬植物肉丸筆管麵」則將於8月份推出。從食材選擇使用在地的農產品，嚴選台南11號米做為主食，配菜方面則以蒸、烤等低碳方式烹調，更為減少塑料使用，均以紙容器盛裝，積極實踐友善地球。

7-ELEVEN「天素地蔬」冷藏鮮食專區現已在超過2,500間門市設置，熱銷商品如松露風味野菇烘蛋捲餅、蔬食鮪魚飯糰等則於全門市販售；此外，目前全台更有20間門市已導入設置擁有近300種素蔬食品項的「天素地蔬複合店」，商品種類橫跨冷凍、冷藏與常溫3種溫層，從正餐到甜點、零食、宵夜一應俱全，讓蔬食族群可以更輕鬆選擇，預計今年底前可達成每縣市至少1間「天素地蔬複合店」目標，擴大經營版圖之餘也成為最便利的素蔬食好鄰居。

7-ELEVEN「天素地蔬複合店」當中更有8成以上的商品為本土品牌，提供消費者減少高度加工的精緻澱粉、富含優質蛋白質、營養豐富的超級食物，讓低碳飲食更簡單。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「天素地蔬複合店」當中更有8成以上的商品為本土品牌，提供消費者減少高度加工的精緻澱粉、富含優質蛋白質、營養豐富的超級食物，讓低碳飲食更簡單。圖／7-ELEVEN提供
不只正餐鮮食，「天素地蔬複合店」更與素蔬食餐飲品牌聯手開發多元商品，連零食都能安心享受。圖／7-ELEVEN提供
不只正餐鮮食，「天素地蔬複合店」更與素蔬食餐飲品牌聯手開發多元商品，連零食都能安心享受。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起攜手在地首屆米其林綠星蔬食餐廳「陽明春天」推出聯名鮮食商品系列。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起攜手在地首屆米其林綠星蔬食餐廳「陽明春天」推出聯名鮮食商品系列。圖／7-ELEVEN提供
共有近300種素蔬食品項的「天素地蔬複合店」，商品種類橫跨冷凍、冷藏與常溫3種溫層，目前全台已有20間門市導入複合經營。圖／7-ELEVEN提供
共有近300種素蔬食品項的「天素地蔬複合店」，商品種類橫跨冷凍、冷藏與常溫3種溫層，目前全台已有20間門市導入複合經營。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與在地首屆米其林綠星蔬食餐廳「陽明春天」共同合作開發4款餐點，並嚴選使用在地農產品。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN與在地首屆米其林綠星蔬食餐廳「陽明春天」共同合作開發4款餐點，並嚴選使用在地農產品。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN「天素地蔬」引領素蔬食潮流，冷藏鮮食專區多樣化的微波即食餐點受到素蔬食者推崇，現已擴大在超過2,500間門市設置。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「天素地蔬」引領素蔬食潮流，冷藏鮮食專區多樣化的微波即食餐點受到素蔬食者推崇，現已擴大在超過2,500間門市設置。圖／7-ELEVEN提供

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