PORTER INTERNATIONAL「包」辦你的夏日穿搭！軍風、清新跟文青感都沒問題

繼6月初，推出由「小樂」吳思賢所演繹的Sash系列新包款後，針對盛夏到來的穿搭需求，PORTER INTERNATIONAL再推出三種不同系列設計袋包，滿足消費者在外出旅遊、約會等場合的造型點綴。

以實用主義開發的New Heat系列袋包，因為沒有不必要的裝飾，簡約又方正的線條，搭配品牌著名的高磅數尼龍製成，一直都是PORTER INTERNATIONAL經典人氣商品。這季，品牌把軍裝元素融入新品中，並讓過去賣翻的碳灰綠回歸。而且包型變化更多元，提供斜肩包、短夾、長夾等；其中新推出扁長袋型的腰包，有著少見特殊袋型設計，側邊可調節的配置能夠符合每個人身形，亦可隨時擴充內部容量空間。而且，有別於其他系列包款，這款包型配有迷你版美國警方指定使用的MAGLITE手電筒，識別度高又有街頭時髦感。

PORTER INTERNATIONAL Totes系列帆布包（M）4,650元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

除了上述的包款之外，PORTER INTERNATIONAL還延續「小包」風潮，在New Heat系列中，增加男、女皆可用的兩用織帶斜肩包，不只攜帶方便，內裝共超過10個夾層，強大收納性再也不怕凌亂無章。而且，提供可拆式的背帶隨時變換背法，可同時做為護照套、手拿包、斜肩包，也能作為擴增版皮夾使用。

PORTER INTERNATIONAL Whit系列包款使用挺度極佳的重漿帆布面料製成，並附有可拆式背帶，提供手提與斜背兩種背法。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL因應造型不同，還提供了清新風格的Whit系列以及帶有文青感的Totes系列帆布包。像是Whit系列使用挺度極佳的重漿帆布面料製成，並附有可拆式背帶，提供手提與斜背兩種背法，能夠隨心自由組合，適合做為夏日出遊包款。而Totes系列則是經典的托特包設計，搭配大容量的方正袋型結構，能完整容納13吋筆電，適合為上班日常通勤包或是逛街使用，都能滿足所需。而且還有PORTER INTERNATIONAL少見的未染色帆布材質，呈現米白色的外觀，背上就能充滿濃濃文青氣息。

PORTER INTERNATIONAL New Heat系列斜肩包3,950元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL Whit系列包款（Ｍ）3,150元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL Totes系列帆布包（S）4,250元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供