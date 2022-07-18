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PORTER INTERNATIONAL「包」辦你的夏日穿搭！軍風、清新跟文青感都沒問題

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
PORTER INTERNATIONAL經典New Heat系列袋包，這季把軍裝元素融入新品中，並讓過去賣翻的碳灰綠回歸，展現率性與街頭感。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL經典New Heat系列袋包，這季把軍裝元素融入新品中，並讓過去賣翻的碳灰綠回歸，展現率性與街頭感。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

繼6月初，推出由「小樂吳思賢所演繹的Sash系列新包款後，針對盛夏到來的穿搭需求，PORTER INTERNATIONAL再推出三種不同系列設計袋包，滿足消費者在外出旅遊、約會等場合的造型點綴。

以實用主義開發的New Heat系列袋包，因為沒有不必要的裝飾，簡約又方正的線條，搭配品牌著名的高磅數尼龍製成，一直都是PORTER INTERNATIONAL經典人氣商品。這季，品牌把軍裝元素融入新品中，並讓過去賣翻的碳灰綠回歸。而且包型變化更多元，提供斜肩包、短夾、長夾等；其中新推出扁長袋型的腰包，有著少見特殊袋型設計，側邊可調節的配置能夠符合每個人身形，亦可隨時擴充內部容量空間。而且，有別於其他系列包款，這款包型配有迷你版美國警方指定使用的MAGLITE手電筒，識別度高又有街頭時髦感。

PORTER INTERNATIONAL Totes系列帆布包（M）4,650元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL Totes系列帆布包（M）4,650元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

除了上述的包款之外，PORTER INTERNATIONAL還延續「小包」風潮，在New Heat系列中，增加男、女皆可用的兩用織帶斜肩包，不只攜帶方便，內裝共超過10個夾層，強大收納性再也不怕凌亂無章。而且，提供可拆式的背帶隨時變換背法，可同時做為護照套、手拿包、斜肩包，也能作為擴增版皮夾使用。

PORTER INTERNATIONAL Whit系列包款使用挺度極佳的重漿帆布面料製成，並附有可拆式背帶，提供手提與斜背兩種背法。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL Whit系列包款使用挺度極佳的重漿帆布面料製成，並附有可拆式背帶，提供手提與斜背兩種背法。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL因應造型不同，還提供了清新風格的Whit系列以及帶有文青感的Totes系列帆布包。像是Whit系列使用挺度極佳的重漿帆布面料製成，並附有可拆式背帶，提供手提與斜背兩種背法，能夠隨心自由組合，適合做為夏日出遊包款。而Totes系列則是經典的托特包設計，搭配大容量的方正袋型結構，能完整容納13吋筆電，適合為上班日常通勤包或是逛街使用，都能滿足所需。而且還有PORTER INTERNATIONAL少見的未染色帆布材質，呈現米白色的外觀，背上就能充滿濃濃文青氣息。

PORTER INTERNATIONAL New Heat系列斜肩包3,950元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL New Heat系列斜肩包3,950元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL Whit系列包款（Ｍ）3,150元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL Whit系列包款（Ｍ）3,150元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL Totes系列帆布包（S）4,250元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL Totes系列帆布包（S）4,250元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL New Heat系列腰包5,150元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL New Heat系列腰包5,150元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

文青 小樂 吳思賢

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